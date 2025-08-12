晴時多雲

娛樂 最新消息

不是F4！台北天文館陪你去看流星雨 最佳時機點不能錯過

〔記者陳慧玲／台北報導〕由言承旭、朱孝天、吳建豪、周渝民所組成的偶像男團F4，今年7月分別在台北大巨蛋和北京鳥巢擔任五月天演唱會嘉賓，勾起海內外許多《流星花園》粉絲美好回憶，包括東南亞多個國家在內，紛紛敲碗F4能再到不同城市合體開唱。

F4合體唱《流星雨》感動無數粉絲，今晚則有機會真正看到流星雨。（相信音樂提供）F4合體唱《流星雨》感動無數粉絲，今晚則有機會真正看到流星雨。（相信音樂提供）

而朱孝天近日在直播時也提到，F4短期內不會再當五月天嘉賓，上個月「唯二」兩次和五月天同台後，接下來粉絲可以期待的就是F4將準備自己的新歌，以及迎接明年20年的合體巡演。另外五月天和F4合唱版的《流星雨》，目前在YouTube點擊已超過922萬次，粉絲也期待可以讓這支影片突破千萬點擊。

F4的《流星雨》讓粉絲感動不已，而今（12日）晚「陪你去看流星雨」的不是F4，而是台北天文館，因為夏季最受矚目的英仙座流星雨將在今晚達到極大期，預測每小時天頂流星數最高可達100顆，依據台北天文館公布資訊：「只要選擇光害較少、視野遼闊的地點，並背向月光方向仰望，仍有機會捕捉到令人驚嘆的明亮火流星。」台北天文館也將於今晚8點起，在官方YouTube頻道進行流星雨實況直播，並搭配現場實拍影像與專業解說，帶領觀眾一同體驗夏夜的星空饗宴。

點圖放大header
點圖放大body

