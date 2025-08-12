李鍾碩自立門戶！真情告白：交到了共度未來的好友

〔記者廖俐惠／報導〕李鍾碩暌違3年推出的韓劇《瑞草洞》上週迎來大結局，刷新該劇最高收視紀錄，原本已當9年受僱律師的安宙恆（李鍾碩飾），對律師事務所的唯利是圖感到不滿，而當面質疑上司，最後終於選擇自立門戶，結束社畜生活。

李鍾碩受訪提到，拍攝過程長達半年，氣氛非常輕鬆愉快，真情告白「我交到了可以一起度過往後人生的好朋友」， 不過竟被文佳瑛爆料「笑場超多次」，讓李鍾碩急忙澄清自己平時不是容易NG的人，「但只要輪到我拍攝時，林成財就故意扮鬼臉，還在牙齒上貼海苔逗我笑」，並控訴對方事後總是裝沒事，笑罵「搞得像我是怪人一樣！」甚至後續拍到法庭戲時還需要請林成財先離開，以免自己又笑場NG。

不只是工作社畜橋段，浪漫談情也讓所有粉絲印象深刻，李鍾碩與文佳瑛的感情戲幾乎每一段都充滿粉紅泡泡，包括吃飯時相互夾菜、街頭擁吻，都絕對會讓觀眾直呼「超浪漫」。日前韓媒專訪攝影師表尚宇，他誇讚演員對於表演非常熱情，「在拍攝吻戲時，演員李鍾碩摔倒了，真是太可怕了。我們差點不得不暫停拍攝，但他忍著疼痛堅持下來，專注於表演，一直到最後一刻。」稱讚李鍾碩的專業、敬業展現得淋漓盡致。

李鍾碩這次合作曾在《苦盡柑來遇見你》扮演「IU弟弟」的姜有皙，兩人於《瑞草洞》卻成為「情敵」，全因姜有皙這次飾演私下一直暗戀文佳瑛的富二代律師趙昌原，最終在看見兩名好友正式交往之後，只能選擇默默退出這段三角曖昧戀，內斂苦戀演出也獲得許多網友讚賞。《瑞草洞》全集已在Disney+上架。

