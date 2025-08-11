這些劇集都能拍 金馬創投14強作品太有梗

2025金馬創投會議公布14件入選劇集企劃。（金馬執委會提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬創投會議劇集（Series）企劃案徵件邁入第6年，今年共有14件作品突破重圍，入選作品呼應時代與社會議題，展現出強大的敘事潛力與多元視角。

聚焦大時代下的集體命運與個人遭遇，包括《臺灣漫遊錄》改編作家楊双子榮獲美國國家圖書獎的同名小說，由《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》編劇吉田惠里香執筆，細膩探索殖民與權力關係。

葉天倫、徐麗雯強強聯手翻拍《東方美人》，古今雙線敘事描繪歷史洪流下的女性抉擇；《台北少年．平壤少女》則凝視國際局勢匹變的90年代，一見鍾情的柔道少男少女如何對抗宿命勇敢相愛。

撫慰人心的療癒喜劇則有《金都》導演黃綺琳的《人生待整理》，與居家整理師一同在斷捨離間重啟人生。《村裡來了個暴走女外科》製作團隊聯手《聽見歌 再唱》導演楊智麟推出《好日子》，刻劃台北青年與灣生後代追尋家的意義。

金馬最佳男配角陳竹昇跨刀監製，讓返鄉青年與火車站長結為忘年之交，在《歡迎光臨南方小站》療癒來往旅客。《化外之醫》導演廖士涵的《魔女有條件》則有凍齡美魔女與單親媽媽化身假婆媳，協力打破世俗框架。

犯罪驚悚類型擴大格局，融入跨國敘事與社會關懷；新加坡團隊以少女重返《校園零號室》展開潛意識旅程，叩問性暴力事件共犯結構；《罪惡真相》導演陳奕甫攜手《模仿犯》瀚草金獎團隊，改編作家東山彰良小說《我殺的人與殺我的人》，破解橫跨台美的連環命案；《詭扯》導演許富翔的《我在犯罪組織當編劇》讓編劇用非法正義改寫人生劇本。

至於奇幻題材也各有千秋，新穎設定映照時代脈動。《聽海湧》編導取材真實事件開起《人類世動物事務所》，與超能力少女上演動物版追兇尋奇；台灣新銳黃秉安、張均瑜共同打造神祕動畫《豹子島》，奇想飛揚宛如超現實台版《探險活寶》；《查無此心》導演曾英庭聯手原班人馬的《不只是怪物》再探懸疑追兇，藉魔幻冒險包裹生存哲思；《三廳電影》蘇匯宇以《高級教育》打開威權至上的平行宇宙，揭示黑色幽默的科幻歷史寓言。

2025金馬創投會議將於11月17日至11月19日於台北盛大舉行，得獎名單11月19日於閉幕典禮公布。

