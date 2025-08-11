晴時多雲

娛樂 最新消息

南珉貞中了 好奇問：外國人統一發票獎能領嗎？

韓籍啦啦隊員南珉貞統一發票中獎了。（翻攝自臉書）韓籍啦啦隊員南珉貞統一發票中獎了。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓籍啦啦隊女神南珉貞今（11）開心分享自己統一發票中獎，不過，身為外國人的她卻不知道怎麼領獎？網友也想不透外國人沒有身分證該怎麼兌獎？對此，財政部早有說明，所以「台妹小南」可以不用擔心自己領不到獎啦。

南珉貞透露自己中了統一發票5－6月份200元獎金，而且她是透過載具中獎，所以好奇發文詢問該如何領獎？南珉貞也透露自己從去年開始就跟台灣人一樣收集統一發票，這是她人生中第一次中獎。

南珉貞人生中第一次中統一發票。（翻攝自臉書）南珉貞人生中第一次中統一發票。（翻攝自臉書）

財政部表示，外國人民持有外國護照或居留證就能領取統一發票中獎金額。南珉貞可以於兌獎單位公告指定金融機構營業時間兌領獎金，因為她中200元，屬於對中五獎、六獎及雲端發票專屬百元獎，除了到金融機構兌獎之外，也可於兌獎單位指定的非金融機構，例如超商，自上午9時到晚間23時，選擇領現金或者兌換等值商品、儲值金。

南珉貞好奇發問，外國人該如何兌換統一發票中獎金額？（翻攝自Threads）南珉貞好奇發問，外國人該如何兌換統一發票中獎金額？（翻攝自Threads）

