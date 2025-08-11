晴時多雲

娛樂 最新消息

吳宗憲千萬栽培Miusa卻解約收場 感性發聲：講再多都是多餘

妙莎被拍到與陳零九回家過夜遭冷凍，淡出螢光幕逾一年。（資料照，記者王文麟攝）妙莎被拍到與陳零九回家過夜遭冷凍，淡出螢光幕逾一年。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕吳宗憲過去斥資上千萬力捧「Miusa」妙莎，甚至視她為「第4個女兒」，力捧她成為歌壇新天后。然而去年妙莎被拍到與陳零九回家過夜，消息傳出後，憲哥相當不滿，妙莎也因此遭冷凍，淡出螢光幕逾一年。妙莎今發文寫下：「現在我很自由。」而吳宗憲也感性發聲。

吳宗憲（左）日前為旗下歌手陳守恩站台。（記者胡舜翔攝）吳宗憲（左）日前為旗下歌手陳守恩站台。（記者胡舜翔攝）

吳宗憲日前為旗下歌手陳守恩站台，被問及妙莎時直言：「亂交男朋友，有可能就會被冷凍，還會惹老闆生氣。」妙莎今日則發聲，感謝憲哥與工作團隊的照顧，並透露：「和前經紀公司容易文創前陣子已經結束合作，感謝憲哥像爸爸一樣的照顧，謝謝曾經幫助過我的夥伴們，這段經歷我會一直記得。」

對此，吳宗憲也首度公開回應：「就理念不一樣，溝通不良，我也沒那麼多時間。沒有了緣分，講再多都是多餘的。我經紀公司開38年，從沒跟藝人對簿公堂過。喜歡有才能而沒機會的人，解決別人的困難，也找到自己問題的答案，這就是善的循環。合則來，不合則去。」

點圖放大header
點圖放大body

