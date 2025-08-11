晴時多雲

娛樂 最新消息

理查克萊德門北高開演！徵求8歲以上鋼琴好手同台

理查克萊德門是法國最成功的鋼琴家之一。（好滿意音樂提供）理查克萊德門是法國最成功的鋼琴家之一。（好滿意音樂提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「世界上最成功的法國鋼琴家」理查克萊德門將於11月28日、29日分別於台北Legacy TERA與高雄流行音樂中心舉辦《經典永恆Timeless Romance》世界巡迴音樂會台灣站。「琴童圓夢計劃」開放8歲以上的未來鋼琴家報名，有機會上台與大師同台演繹經典曲目，踏上國際舞台，門票今（11日）中午12點開賣。

理查克萊德門（Richard Clayderman）以浪漫優雅的演奏風格享譽全球，被公認為鋼琴界的傳奇人物，更是無數習琴學子的典範，憑藉成名曲《給愛德琳的詩》，他將古典技巧與流行改編完美融合，至今生涯專輯銷量突破1億張，並曾創下250天舉辦200場音樂會的紀錄，足見其音樂魅力的無遠弗屆。

理查克萊德門將在台北、高雄演出。（好滿意音樂提供）理查克萊德門將在台北、高雄演出。（好滿意音樂提供）

對許多五、六年級生來說，理查克萊德門不只是琴聲，更是青春記憶。這位曾被美國前第一夫人南西雷根盛讚並尊封為「The Prince of Romance」（浪漫王子）的金髮碧眼大帥哥，自1976年以《給愛德琳的詩》風靡樂壇後，便以細膩的鍵觸、燦爛的音質與左手標誌性琶音，觸動無數樂迷心靈，演奏生涯超過50年，半世紀琴音飄揚、瀟灑依舊不減，至今仍歷久彌新。

理查克萊德門帥度不減當年。（好滿意音樂提供）理查克萊德門帥度不減當年。（好滿意音樂提供）

近期理查克萊德門完成了新加坡與馬來西亞的演出，接下來將前往倫敦、加拿大、美國及南美洲等地，展開跨越洲際的音樂旅程。在日前的吉隆坡站，「與理查克萊德門同台表演」成為一大亮點，年僅10歲的大提琴天才陳多多（Harmony Chen）從5歲開始學琴，2023年以最年輕選手之姿奪下Mendelssohn Competition冠軍，備受國際矚目。本次她受邀擔任嘉賓，聯袂演繹經典《Butterfly Lovers》，兩人的默契合作不僅震撼全場，更成為理查克萊德門「琴童圓夢計劃」的最佳示範。

理查克萊德門親切與粉絲互動。（好滿意音樂提供）理查克萊德門親切與粉絲互動。（好滿意音樂提供）

此外，吉隆坡站演出中，理查克萊德門展現風趣幽默的一面，不時下台送出琴譜、鮮花，甚至笑說要把舞台上小提琴手的樂器送給觀眾，引得全場笑聲不斷。他更用馬來語「Terima Kasih」與中文「謝謝」向觀眾致意，贏得滿堂彩。理查克萊德門《經典永恆Timeless Romance》世界巡迴音樂會台灣雙站台北場透過OPENTIX購票，高雄場透過KKTIX購票，「琴童圓夢計劃」表單連結在此（https://forms.gle/L5sJdEdFywqyKzSMA）。




