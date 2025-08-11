高流4歲生日超狂！大咖歌后「不插電」首秀十月登場

徐佳瑩首次挑戰不插電專場演唱會。（高雄流行音樂中心提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕高雄流行音樂中心即將於十月屆滿四週年，打造「高流4歲 Happy 4th Day」四大主題活動，首波鉅獻迎來「金曲歌后」徐佳瑩10月11日降臨海音館，呼應「高流4歲」的音樂純真本質，挑戰首次不插電專場演唱會。

高流藉四週年系列活動順勢發表全新原創音樂企劃「KMC UNPLUGGED」不插電演唱會，首場邀請徐佳瑩以「我在聽」為主題，不僅獻唱自身專輯和創作歌曲，也將選唱她平常自己喜歡聽的歌，徐佳瑩充滿期待地表示：「第一次在高流演出，在音樂編排上又是如此由奢入儉，不知道會是什麼感覺？期待和大家一起經歷。」

「高流4歲 Happy 4th Day」四大主題活動。（高雄流行音樂中心提供）

「高流4歲 Happy 4th Day」設計圍繞「4 You」（For You）的四大主題活動，分別是象徵「Music 4 You」的徐佳瑩不插電專場演唱會、「Chillax 4 You」的「就喝Chill派對：泰精選」、「Xmas 4 You」聖誕主題活動以及「Toasting 4 You」下酒祭，邀請高流粉絲們一起感受專屬的音樂文化體驗。

「就喝Chill派對：泰精選」主題活動預計於9月13、14日在珊瑚礁群熱鬧登場，兩日演出卡司陣容堅強，由泰國商務處邀請網路超人氣百合劇女團Roseberry、YouTube千萬點閱率搖滾靈魂歌手Hugo Chula Alexande等泰國藝人，以及由高流邀請icyball冰球樂團、網路話題歌手巴大雄等，屆時開放免費入場欣賞台、泰合作跨國共演與音樂交流。

