TOGENASHI TOGEARI小拇指舉圓陣 首登台全場傻眼：才17歲？

TOGENASHI TOGEARI主唱理名才17歲，現場唱功驚呆歌迷。（雅慕斯娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本動畫《GIRLS BAND CRY 少女樂團 吶喊吧》誕生的搖滾樂團TOGENASHI TOGEARI昨天（10日）首次在台舉辦「凛音の理 in TAIPEI」演唱會，她們在上台前會用小拇指舉起圓陣，喊出「沒有不安、鼓足幹勁、TOGENASHI、TOGEARI」，活力滿滿表演近20首歌曲，超強實力讓全場粉絲看傻了眼，驚呼：「她們才17歲？」

TOGENASHI TOGEARI。（雅慕斯娛樂提供）

此次演唱會門票開賣即秒殺，表演當天更是人山人海，TOGENASHI TOGEARI以《Wrong World》（雑踏、僕らの街）、《空の箱》等歌曲開場，一出場就受到全場熱情歡迎。3位卡哇伊的少女依序用中文問候，主唱理名（飾演井芹仁菜）笑著說：「大家好，我來自日本廣島，今年17歲，跟仁菜同年喔！說到台灣就是珍珠奶茶啦，天氣熱的時候來一杯真的超適合！」她也透露最期待出國能吃到美食，「今天是第一次在台北演出，請大家好好享受！」

TOGENASHI TOGEARI吉他手夕莉人氣很高。（雅慕斯娛樂提供）

吉他手夕莉（飾演河原木桃香）則說：「第一次在台北開演唱會，超期待見到大家！最近跑了很多地方演出，但這是我第一次來台北，每次海外表演除了讓大家看到現場演出，也能吃到各種美食。台灣有推薦的料理嗎？」現場氣氛隨之熱絡，大家也發揮出台灣人的本性，推薦許多好吃的美食。貝斯手朱李（飾演RUPA）興奮大喊：「台北，我們來啦！第一次來台灣真的超期待！」她提到很想去九份看看《神隱少女》湯屋般的景色，「希望有機會好好觀光！」

TOGENASHI TOGEARI帶來「凛音の理 in TAIPEI」演唱會。（雅慕斯娛樂提供）

TOGENASHI TOGEARI貝斯手朱李超級卡哇伊。（雅慕斯娛樂提供）

她們當晚表演了《視界の隅 朽ちる音》、《気鬱、白濁す》、《渇く、憂う》等16首歌曲，安可則加碼獻唱《ダレモ》、《蝶に結いた赤い糸》、《運命に賭けたい論理》，最後3人感謝大家的支持，承諾一定還會再回來。接下來TOGENASHI TOGEARI在9月即將登上日本武道館，將成為她們演藝生涯中的重要里程碑。

TOGENASHI TOGEARI成員們都很享受舞台。（雅慕斯娛樂提供）

