成龍批好萊塢「商人治片」老片比較香！放話當亞洲勞勃狄尼洛

〔記者鍾志均／綜合報導〕71歲的成龍今年榮獲盧卡諾影展終身成就獎，出席座談時批評當今好萊塢電影缺乏品質，原因之一是因片商太注重賺錢，批片商不是電影人，而是商人。

成龍接受外媒《DEADLINE》專訪，認為老電影比現在的好，舉例現在很多大公司動不動投資4000萬美金（以上），首要想法都是「如何把錢賺回來，又不能超支」，直言要拍一部好電影現在真的很難。

成龍自出道以來，努力學習片場各種職務，從武術指導、表演到錄音都很精通，更半開玩笑說在亞洲電影圈中，能同時做到以上工作的只有「成龍和洪金寶」，接著又臭屁表示：「我更厲害，因為我還會唱歌。」

71歲的成龍今年榮獲盧卡諾影展終身成就獎。（法新社）

2000年以前，成龍發行過不少唱片，透露當年刻意學唱歌，就是因為不想一輩子只當動作演員，「早期上美國深夜脫口秀節目，總是要我打拳踢腿。」後來優先考慮往後的發展，希望成為亞洲「勞勃狄尼洛」。

成龍更坦言，2000年代初，放棄在好萊塢拍片，因為很難和美國觀眾建立共鳴，加上對收到的劇本品質不滿意；1998年的《尖峰時刻》是成龍離開美國拍片前最後一次嘗試的作品，雖然預算有限，但至少是個開始。

