（影）別只聽過〈紅蓮華〉！《鬼滅之刃》神曲全部一次聽

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》自8月8日在台上映，颳起一股鬼滅旋風。（木棉花提供）

〔記者張宇嫺／台北報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》自8月8日在台上映，僅3天便飆出1.7億的票房登上票房冠軍，更颳起一股「鬼滅旋風」，各式周邊也賣得嚇嚇叫。自2019年《鬼滅之刃》第一季「竈門炭治郎 立志篇」播出，片頭曲〈紅蓮華〉爆紅席捲全球，而後也創造許多神曲傳說。今天就帶大家盤點幾首熱門《鬼滅之刃》神曲，一起來聽聽吧！

《鬼滅之刃》「竈門炭治郎 立志篇」片頭曲：LiSA〈紅蓮華〉

《鬼滅之刃》「竈門炭治郎 立志篇」插曲：椎名豪 ft. 中川奈美〈竈門炭治郎のうた〉（竈門炭治郎之歌）

《鬼滅之刃》「竈門炭治郎 立志篇」第19集插曲〈竈門炭治郎のうた〉是很多人心中的神曲。（翻攝自X）

《鬼滅之刃》「無限列車篇」主題曲：LiSA〈炎〉

《鬼滅之刃》「遊郭篇」片頭曲：Aimer〈殘響散歌〉

《鬼滅之刃》「刀匠村篇」片頭曲：MAN WITH A MISSION×milet〈絆ノ奇跡〉

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》主題曲：Aimer〈太陽が昇らない世界〉（不會升起太陽的世界）

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》主題曲：LiSA〈残酷な夜に輝け〉（殘酷之夜的閃耀）

