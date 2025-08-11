阿信快看！韋禮安揪魏嘉瑩組新團團名有學問

魏嘉瑩（右）開心邀請韋禮安當音樂會嘉賓。（相映音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕韋禮安之前去看五月天演唱會，竟然化身小粉絲，如願和偶像合唱《志明與春嬌》，昨（10日）阿信力挺的創作歌手魏嘉瑩舉行音樂會，則開心邀請韋禮安合唱，韋禮安還自告奮勇要幫他和魏嘉瑩的組合取團名。

魏嘉瑩昨在信義區DREAM PLAZA舉辦「有你就配快樂 夏日音樂會」，和韋禮安合唱新歌《我不配快樂》，魏嘉瑩也開心向韋禮安「告白」，談到：「知道你要來，我真的很嗨，然後前一晚上就睡不著，現在看到你真的在這裡，有點感動，我先不能講話，太激動了，我們先唱歌。」沒想到韋禮安卻耍冷回應：「謝謝小魏，但我昨天睡得滿好的啊！」

請繼續往下閱讀...

另外韋禮安跟魏嘉瑩說：「我幫我們想了一個組合名稱，妳有沒有看到台下都拿出手機幫我們拍照錄影？」魏嘉瑩說有，韋禮安笑說：「因為我們是『韋魏就照』（諧音：兵法三十六計中的圍魏救趙）！」冷笑話把歌迷都逗樂了。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法