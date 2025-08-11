晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

阿信快看！韋禮安揪魏嘉瑩組新團團名有學問

魏嘉瑩（右）開心邀請韋禮安當音樂會嘉賓。（相映音樂提供）魏嘉瑩（右）開心邀請韋禮安當音樂會嘉賓。（相映音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕韋禮安之前去看五月天演唱會，竟然化身小粉絲，如願和偶像合唱《志明與春嬌》，昨（10日）阿信力挺的創作歌手魏嘉瑩舉行音樂會，則開心邀請韋禮安合唱，韋禮安還自告奮勇要幫他和魏嘉瑩的組合取團名。

魏嘉瑩昨在信義區DREAM PLAZA舉辦「有你就配快樂 夏日音樂會」，和韋禮安合唱新歌《我不配快樂》，魏嘉瑩也開心向韋禮安「告白」，談到：「知道你要來，我真的很嗨，然後前一晚上就睡不著，現在看到你真的在這裡，有點感動，我先不能講話，太激動了，我們先唱歌。」沒想到韋禮安卻耍冷回應：「謝謝小魏，但我昨天睡得滿好的啊！」

另外韋禮安跟魏嘉瑩說：「我幫我們想了一個組合名稱，妳有沒有看到台下都拿出手機幫我們拍照錄影？」魏嘉瑩說有，韋禮安笑說：「因為我們是『韋魏就照』（諧音：兵法三十六計中的圍魏救趙）！」冷笑話把歌迷都逗樂了。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中