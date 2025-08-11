《蜜桃成熟時》 三級片女神李麗珍開帳號2日吸7.7萬讚

李麗珍27歲時以《蜜桃成熟時》一躍成為三級片女王。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕59歲三級片女神李麗珍，當年以《蜜桃成熟時》吸粉無數，成為上世紀90年代性感代表。她曾拍攝《蜜桃成熟時》、《玉蒲團之玉女心經》等多部三級片，近日她開通小紅書帳號，才2日就狂吸7.7萬個讚。

59歲的李麗珍保養得宜，相當凍齡。（翻攝自小紅書）

李麗珍於本月8日開通帳號，至今發布3段影片。剛開始她以「我是拍開心鬼（的）李麗珍」喚醒大家的記憶，留言超過2千則，可見女神魅力不減。

李麗珍重現當年《蜜桃成熟時》第一幕畫面。（本報合成圖，翻攝自小紅書）

超會創造話題的李麗珍也在影片中重現當年《蜜桃成熟時》的經典第一幕，果然引起網友瘋狂，按讚數高達5.4萬，並有超過4千則留言。

李麗珍開通小紅書帳號。（翻攝自小紅書）

目前李麗珍的帳號已有4.4萬名粉絲追蹤，另外也達到7.7萬次讚及收藏，只能說三級片女神就算到現在，也還是個吸粉無數的女神。

