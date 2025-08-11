晴時多雲

娛樂 最新消息

告五人倫敦錄音最懷念台灣手搖飲 阿Ken超夯甜甜圈3人分食有原因

告五人最近推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，今出席續約代言手搖飲活動。（記者王文麟攝）告五人最近推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，今出席續約代言手搖飲活動。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲、實習記者譚曉曼／台北報導〕人氣樂團告五人最近推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，在排行榜上有不錯成績，另外他們代言邀約也很多，今（11日）出席續約代言手搖飲活動，主持人阿Ken詢問團員飲料甜度偏好，打趣說：「犬青肯定是最甜的！」但受訪時犬青談到，紓壓方式之一其實是喝無糖茶。

告五人最近推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，今出席續約代言手搖飲活動。（記者王文麟攝）告五人最近推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，今出席續約代言手搖飲活動。（記者王文麟攝）

告五人出席時尚茶飲品牌代言活動，笑說可以喝手搖飲搭配阿Ken開設的超夯甜甜圈，但因最近在唱片宣傳期加上巡演，團員必須刻意控制飲食，只能3人共吃一個甜甜圈。另外配合告五人新專輯，品牌也推出「傻瓜奶茶」新口味。

今年2月告五人飛往英國倫敦錄音，當時好懷念台灣的手搖飲，忍了兩週沒得喝，回台灣就立刻點自己代言的手搖飲。今天告五人也前往門市會歌迷，另外8月18日告五人將會有快閃探店活動，一路從雲林北上到台中、台北。犬青笑說，如果要自己調配手搖，一定會出一杯加上海鹽的，有一種夏日狂奔的感覺！雲安則覺得新歌《癒合》很符合品牌，每當在喝飲料時，都有一種被療癒的感覺。

告五人最近推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，今出席續約代言手搖飲活動。（記者王文麟攝）告五人最近推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，今出席續約代言手搖飲活動。（記者王文麟攝）

演藝圈前輩沈玉琳近期爆出罹患血癌引關注，告五人說身體健康很重要，會定期健檢，慶幸各項指數都正常，犬青說：「還好平常保養有效。」雲安說：「身體健康是這個世代最奢侈的事情！」犬青會做現在很流行的超慢跑，雲安每天會離開手機一小時放空動一動，犬青也提醒要拉筋，不然身體會痠痛，鼓手哲謙則是演出前會暖身運動，保養關節。

不少廠商都有意邀告五人代言，今被問到有沒有夢想代言的項目？哲謙還來不及開口，其他團員就搶答：「謙哥應該是保健食品吧！」犬青已擔任彩妝品牌大使，還會大方分送產品給團員；雲安則透露很想代言眼鏡和吉他。至於會不會想投資手搖飲副業？犬青說：「做音樂就很忙了，還是先把本業做好。」雲安則笑說：「術業有專攻嘛！」

告五人唱過高雄世運主場館大場地，本週六日則會在台北Legacy TERA開唱，比較大小場館演出心情，犬青說：「有不一樣的快樂，小的場地有輕鬆感，大的場地有磅礡感。」

