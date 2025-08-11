晴時多雲

娛樂 日韓

夢想成為神力女超人的AV女優 正妹女大生決定出道

日本成人片商MOODYZ近期推出大型專屬新人川口櫻。（翻攝自X）日本成人片商MOODYZ近期推出大型專屬新人川口櫻。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本成人片商MOODYZ近期推出大型專屬新人，這位AV女優「川口櫻」有著甜美笑容，最吸引人的是她目前仍是女大學生。清純可愛、長相甜美的川口櫻非常可愛，她表示自己想成為粉絲心目中的「神力女超人」，這種純粹與天真非常吸引人。

川口櫻最大的賣點就是「正妹女大學生」。（翻攝自X）川口櫻最大的賣點就是「正妹女大學生」。（翻攝自X）

川口櫻甜美的笑容就是她最強的武器。（翻攝自X）川口櫻甜美的笑容就是她最強的武器。（翻攝自X）

川口櫻給人一種性格很好、活力充沛的感覺，尤其是她的笑容特別迷人。身高163公分的川口櫻，上圍是恰好到處的D罩杯，她表示自己非常喜歡喝下午茶，能帶給她幸福的感覺。

川口櫻天真甜美，身材也是凹凸有致。（翻攝自X）川口櫻天真甜美，身材也是凹凸有致。（翻攝自X）

Moodyz並未特別替川口櫻打造人設，認為她現在的樣子就很迷人，普通而乾淨的大學生，甜美又陽光的笑容，希望透過她最自然的樣子，讓人感受她的魅力。

川口櫻帶著女大學生的天真、可愛。（翻攝自X）川口櫻帶著女大學生的天真、可愛。（翻攝自X）

