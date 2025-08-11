晴時多雲

娛樂 最新消息

不讓《鬼滅》超車！《F1》登頂年度冠軍再創影史紀錄

布萊德彼特主演的《F1電影》再度寫下歷史紀錄。（華納兄弟提供）布萊德彼特主演的《F1電影》再度寫下歷史紀錄。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由「小布」布萊德彼特主演的飆速強作《F1電影》在台票房完全沒有停下來的打算！繼上週四（7日）在台上映44天正式登頂2025年目前全台年度票房冠軍後，週末（8月8至10日）更正式成為華納兄弟於台灣影史最賣座電影！

《F1電影》從6月25日在台上映至今，靠著超強口碑帶動票房吸金力，先在上映首週拿下票房冠軍，接下來兩週將冠軍寶座讓給拿下雙週票房冠軍的《侏羅紀世界：重生》，接下來更完成超狂的「逆襲後三連霸」，蟬聯三週票房冠軍。

《F1電影》占據今年全台年度票房冠軍。（翻攝自X）《F1電影》占據今年全台年度票房冠軍。（翻攝自X）

上週末年度現象級票房鉅作《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》上映，《F1電影》雖退居第2名，但總票房還沒打算讓《鬼滅》超車！週末票房仍高達台幣2126萬，全台累積票房一舉突破台幣4.76億元，更猛的是直接超車華納自家《水行俠》7年前寫下的台幣4.7億元，直接成為華納在台最賣座電影。

《F1電影》將於本週在台迎向台幣5億大關，不僅是目前全台年度票房冠軍，也創下小布在台最賣座成績。電影於北美也已大賣1.78億美金（約台幣53.25億元），全球票房更高達5.7億美金（約台幣170.54億元），同樣寫下小布北美及全球最高票房紀錄。《F1電影》持續在台熱映中。

