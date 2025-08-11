晴時多雲

娛樂 最新消息

「台灣最帥猛男」唐子元成人展爆紅 領軍KOL南下挺浪浪救援

〔記者傅茗渝／台北報導〕浪愛集食今（11日）宣布走進人群、打開現場，把社會焦點化為真實的公益力量，這次將由「台灣最帥猛男」唐子元領軍，號召粉絲一起為南部受災狗園重建出力，詳細日期與地點將於官方粉專公布。

唐子元（右）為南部狗園救災齊心行動。（浪愛集食提供）唐子元（右）為南部狗園救災齊心行動。（浪愛集食提供）

唐子元日前在 2025 TRE 台北國際成人展大放異彩，成為首位受邀參展的台灣男性模特兒，三天內攤位寫真集全數售罄，更在韓國區舞台與男神「洛亞」即興性感尬舞，引爆全場尖叫。他也趁熱度正高之際，宣布投入浪愛集食南部狗園救援計畫，將舞台人氣化為守護毛孩的暖流。

浪愛集食邀請戲劇女神韓雨潔參與救援。（浪愛集食提供）浪愛集食邀請戲劇女神韓雨潔參與救援。（浪愛集食提供）

這次公益行動還邀請戲劇女神韓雨潔、「最美禮生」寧寧、星野優、李家葳、李庭萱等多位知名 KOL 一同南下，不僅拍攝短影音，還親自送上物資與關懷。浪愛集食發言人強調：「信任需要用行動修復，感謝子元與響應的朋友們，用影響力為毛孩帶來希望。」協會承諾將持續公開進度，讓「浪浪不是流浪，是家人」的理念傳遞得更遠。

