除了張惠妹還有他們？ 林智勝引退賽掀搶票潮

（左起）蕭敬騰、張惠妹、任賢齊傳出將擔任「大師兄」引退賽嘉賓。（本報合成圖，記者王文麟攝／聲動娛樂提供／記者胡舜翔攝）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中職味全龍傳奇球星「大師兄」林智勝「31CONIC智勝一擊」引退賽傳出將邀請天后張惠妹擔任嘉賓獻唱，現又傳出蕭敬騰、任賢齊兩位天王加入，讓9月5至7日台北大巨蛋的引退賽掀起搶票潮。

「大師兄」林智勝今年2月在味全龍開訓典禮時，即許願天后張惠妹能現身自己的引退賽。（本報資料照，聲動娛樂提供）

根據《CTWANT》報導，大師兄的引退賽嘉賓陣容豪華，除了張惠妹之外，5日將由金曲歌王蕭敬騰登場，7日則換任賢齊上陣，超強卡司勝過任何演唱會。

請繼續往下閱讀...

傳金曲歌王蕭敬騰將出席「大師兄」林智勝引退賽擔任嘉賓。（本報資料照，記者王文麟攝）

大師兄「31CONIC智勝一擊」引退賽分別以：榮耀再現、精神傳承、正式引退當作3日主軸，串聯起大師兄橫跨三個世代、超過20年的傳奇篇章，獻唱嘉賓當然也要是歌壇響叮噹的天王、天后。

傳任賢齊將出席「大師兄」林智勝引退賽擔任嘉賓。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

《CTWANT》指出，林智勝今年2月在味全龍開訓典禮時，即許願天后張惠妹能現身自己的引退賽，當時他說：「如果真的能成真，這將是最難忘的回憶」。沒想到除了天后之外，現在又有兩位天王加持，超豪華卡司加上大師兄個人獨特魅力，讓引退賽成了演唱會等級的高水準演出，也難怪球迷、歌迷紛紛暴動。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法