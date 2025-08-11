貝克漢小兒子畫虎不成反類犬 想當BOSS還太早

球星大衛貝克漢為Hugo Boss拍攝內衣代言照，展現超完美身材。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕今年初大衛貝克漢（David Beckham）為Hugo Boss拍攝內衣代言照，展現超完美身材，健壯的胸肌、腹肌也增添了男性魅力，該系列照片曝光後，引起網友轟動。維多利亞甚至玩起諧音哏，笑誇老公是她的「Boss」，岳母也幽默說「照片值得放大細看」。

貝克漢的形象照迷人，老婆、岳母都稱讚不已。（翻攝自IG）

本月初，貝克漢一家人搭乘價值約1600萬英鎊（約新台幣6.43億元）超級遊艇「Seven」（7）前往法國聖特羅佩度假，其中最引人注目的不是超豪華遊艇，反而是貝克漢20歲的小兒子克魯茲貝克漢（Cruz Beckham）在社群網站曬出的一張模仿照。

請繼續往下閱讀...

貝克漢20歲兒子克魯斯模仿老爸形象照，沒想到畫虎不成反類犬。（翻攝自IG）

照片中的克魯茲全身上下只穿著一條白色的Prada內褲，雙腳一如老爸貝克漢為Hugo Boss拍攝的形象照一樣，霸氣張開；雙手則場開放在遊艇邊緣。不僅如此，克魯茲還寫下「Spreadin em」（分享），感覺在惡搞老爸的廣告照片。

雖然姿勢帥氣，但克魯茲得到的評價卻不如老爸，網友看到照片後，紛紛留言「像沒烤熟的雞」、「穿了成人紙尿褲嗎？」，令人噴飯。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法