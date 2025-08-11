小A辣羞曝「愛那麼深」 私密處全為外國人準備

網紅「小A辣」2020進行性別重置，變成百分百女人。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「小A辣」2020進行性別重置，變成百分百女人，上個月還爆出她與一名美國大咖球星共度春宵，成為熱門討論話題。近日小A辣在節目上羞曝自己箱私密處做深的過程，更表示自己這樣做就是為了外國人的超級size準備。

小A辣在節目中表示，性別重置手術主要涉及海綿體組織切除，並且重新建構成類似生理女性的構造。她進一步說明，海綿體組織切除後，尿道會變短，之後重新打造陰道口，並利用棒子創造出「隧道」。

小A辣在節目上羞曝自己箱私密處做深的過程。（翻攝自YouTube）

術後進行陰道擴張時，小A辣刻意逐步不斷加大棒子的尺寸，從S進步到L的過程當中，小A辣開玩笑說，這樣不斷擴張就是為了先替未來可能遇上外國人發生親密關係做準備。

小A辣開玩笑說自己早早就為遇上外國尺寸做好準備。（翻攝自IG）

私密處術後擴張非常重要，小A辣指出，由於是全新傷口，除了每日進行擴張之外，還要避免感染問題。「因為尿道變短支後，像女生有時候私密處感染，然後就很容易發炎」小A辣指出一但出現發炎情況就要吃藥治療，因此她也很重視私密處清潔問題。

