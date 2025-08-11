晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小A辣羞曝「愛那麼深」 私密處全為外國人準備

網紅「小A辣」2020進行性別重置，變成百分百女人。（翻攝自IG）網紅「小A辣」2020進行性別重置，變成百分百女人。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「小A辣」2020進行性別重置，變成百分百女人，上個月還爆出她與一名美國大咖球星共度春宵，成為熱門討論話題。近日小A辣在節目上羞曝自己箱私密處做深的過程，更表示自己這樣做就是為了外國人的超級size準備。

小A辣在節目中表示，性別重置手術主要涉及海綿體組織切除，並且重新建構成類似生理女性的構造。她進一步說明，海綿體組織切除後，尿道會變短，之後重新打造陰道口，並利用棒子創造出「隧道」。

小A辣在節目上羞曝自己箱私密處做深的過程。（翻攝自YouTube）小A辣在節目上羞曝自己箱私密處做深的過程。（翻攝自YouTube）

術後進行陰道擴張時，小A辣刻意逐步不斷加大棒子的尺寸，從S進步到L的過程當中，小A辣開玩笑說，這樣不斷擴張就是為了先替未來可能遇上外國人發生親密關係做準備。

小A辣開玩笑說自己早早就為遇上外國尺寸做好準備。（翻攝自IG）小A辣開玩笑說自己早早就為遇上外國尺寸做好準備。（翻攝自IG）

私密處術後擴張非常重要，小A辣指出，由於是全新傷口，除了每日進行擴張之外，還要避免感染問題。「因為尿道變短支後，像女生有時候私密處感染，然後就很容易發炎」小A辣指出一但出現發炎情況就要吃藥治療，因此她也很重視私密處清潔問題。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中