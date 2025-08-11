晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《鬼滅》熱映擋不住！板橋秀泰影城8月謝幕 影迷淚喊不捨

板橋秀泰影城宣布8月底熄燈。（翻攝自臉書）板橋秀泰影城宣布8月底熄燈。（翻攝自臉書）

〔記者鍾志均／台北報導〕近來電影院因《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》熱鬧滾滾，不過位於板橋的「秀泰影城」今（11）卻證實2025年8月31日迎來最後一天的營業日，吸引大批影迷留言表達不捨。

秀泰影城官方臉書公告，因應麗寶百貨商場的整體改裝計畫，板橋秀泰影城將在8月31日劃下句點，迎來最後一天的營業，表示自9月1日起，雖然暫別板橋，但秀泰的故事還會繼續。

「板橋秀泰影城」臨近板橋車站，地點便利，是不少當地民眾、學生首選的影院之一，有網友直呼，「我的大學時光到職場，都是死忠板橋秀泰粉，好傷心」、「謝謝板橋秀泰一路上的支持」，也有人跳出來表明是元老員工，感慨影院仍然走到最終營業日。

隨著熄燈消息曝光，越來越多影迷在發文下留言，表示「秀泰發生什麼事了，怎麼一家一家收了」、「難過，離我家最近的戲院」、「可惜了，板橋秀泰是一個大雨天也能去的影城...！」

板橋秀泰影城自2013年2月開幕，是新北市內首家秀泰影城，共設有17間影廳，1200個座位，也是台灣首家引入Dolby Atmos杜比全景聲音響系統之影城。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中