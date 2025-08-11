《鬼滅》熱映擋不住！板橋秀泰影城8月謝幕 影迷淚喊不捨

板橋秀泰影城宣布8月底熄燈。（翻攝自臉書）

〔記者鍾志均／台北報導〕近來電影院因《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》熱鬧滾滾，不過位於板橋的「秀泰影城」今（11）卻證實2025年8月31日迎來最後一天的營業日，吸引大批影迷留言表達不捨。

秀泰影城官方臉書公告，因應麗寶百貨商場的整體改裝計畫，板橋秀泰影城將在8月31日劃下句點，迎來最後一天的營業，表示自9月1日起，雖然暫別板橋，但秀泰的故事還會繼續。

請繼續往下閱讀...

「板橋秀泰影城」臨近板橋車站，地點便利，是不少當地民眾、學生首選的影院之一，有網友直呼，「我的大學時光到職場，都是死忠板橋秀泰粉，好傷心」、「謝謝板橋秀泰一路上的支持」，也有人跳出來表明是元老員工，感慨影院仍然走到最終營業日。

隨著熄燈消息曝光，越來越多影迷在發文下留言，表示「秀泰發生什麼事了，怎麼一家一家收了」、「難過，離我家最近的戲院」、「可惜了，板橋秀泰是一個大雨天也能去的影城...！」

板橋秀泰影城自2013年2月開幕，是新北市內首家秀泰影城，共設有17間影廳，1200個座位，也是台灣首家引入Dolby Atmos杜比全景聲音響系統之影城。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法