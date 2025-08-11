小隻馬AV女優「身高僅120」巨乳、蜜桃臀樣樣有 網讚：死前必試的對象

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕來自美國25歲AV女優艾莉卡．卡拉布雷斯（Erika Calabrese）身高僅120公分，卻有著與身高成反差的高冷臉蛋，身材也是相當火辣性感，同時擁有巨乳與蜜桃臀，名副其實的「小隻馬」。艾莉卡在社群平台OnlyFans上聲名大噪，月收高達10萬美元（約新台幣299萬元）。

美國25歲AV女優艾莉卡．卡拉布雷斯，身高僅120公分。（翻攝自IG）

根據《紐約郵報》報導，艾莉卡原本是一名家具銷售員，在5年前辭職轉戰暗黑界，全心投入OnlyFans，收入逐漸高升，至今月收超過10萬美元（約新台幣299萬元）。艾莉卡坦言自己的「迷你身高」成了最大特色與優勢，「我有2個選擇，一是選擇利用這個特點創造機會，或者就繼續接受社會把矮個子當成小丑的刻板印象。」

艾莉卡月收超過10萬美元。（翻攝自IG）

艾莉卡分享，她曾收到各種類型的訊息，有大學生邀她參加兄弟會派對，甚至已婚有小孩的男明星也來私訊，同時還有年長男性表示想「體驗與矮個子的感覺」。艾莉卡笑說，不少人聯絡她的目的只是想完成一項體驗，有些網友甚至把她當成死前必試的對象。

