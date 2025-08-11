金鐘入圍下月公布！楊謹華有望「3度交手柯佳嬿」回應了

〔記者傅茗渝／台北報導〕楊謹華今（11日）出席唐氏症基金會「暖月唐心」2025中秋禮盒發表記者會，她分享與唐寶寶暖心互動，每每被他們的單純打動，「他們很直接、真誠，想什麼就說什麼，對於想做的事非常專注專心。我們常被手機、網路干擾，而他們能專注做好一件事，甚至想做到比別人更好，這點讓我很佩服，也從中學到很多。」

楊謹華出席「暖月唐心」2025中秋禮盒發表記者會，分享與唐寶寶暖心互動。（記者傅茗渝攝）

楊謹華透露近期在南部忙拍戲，行程保密到家，期間也趁閒和老公舊地重遊，雖然至今沒有真正意義上的蜜月過，但她笑稱夫妻倆每次出遊都像在度蜜月，若有機會想去義大利、愛琴海。而身邊好友喜事頻傳，她透露許瑋甯懷孕後，兩人還沒機會碰面；和新婚的劉品言則有相約聚餐，四仙女閒話家常，還開局岔賭小孩性別，「前提是健康最重要，我感覺是女生吧，我們四仙女除了言言外，大家都猜女生。」

下個月將公布金鐘獎入圍名單，楊謹華被看好憑 Netflix 原創影集《影后》再度與柯佳嬿主演的《童話故事下集》正面對決。兩人過去在金鐘舞台上早有「宿敵」淵源，她在第51屆金鐘獎以《一把青》首度與柯佳嬿的《必娶女人》爭視后，最終由柯佳嬿摘冠；2020年第55屆再憑《鏡子森林》挑戰柯佳嬿的《想見你》，結果依舊鎩羽而歸。直到去年，楊謹華才終於憑《不良執念清除師》拿下「戲劇節目女配角獎」，抱回她入圍多年的首座金鐘。

楊謹華淡定看待金鐘入圍公布。（記者傅茗渝攝）

面對現場記者一票看好再戰柯佳嬿，她謙虛笑回謝謝，直言目前不敢想太多，先過好日子比較重要，並表示若受邀擔任頒獎嘉賓，絕對義不容辭，「這是一年一度的大事，不管是什麼形式，能參與都是榮幸。」

