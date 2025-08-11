晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大咖歌神突點名愛妻！憂鬱自爆停藥全說了

陳奕迅「Fear and Dreams」演唱會在澳門迎來最終場。（廿一克有限公司提供）陳奕迅「Fear and Dreams」演唱會在澳門迎來最終場。（廿一克有限公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Eason」陳奕迅「Fear and Dreams」世界巡迴演唱會昨晚在澳門迎來最終場，唱足30多首演唱會曲目外，再連環encore（安可）唱足12首歌，到凌晨12點24分才真正完結，與樂迷瘋狂慶祝尾場歷史時刻，他在最後選唱《時代曲》時，也被現場氣氛感動得眼泛淚光。

「Fear and Dreams」歷時近三年、走遍全球，昨晚唱完第182場，Eason的老婆徐濠縈、女兒陳康堤以及好友張繼聰、謝安琪等人均到場支持。演唱會的Talking部分，Eason化身「多謝機器」，特別點名謝謝老婆徐濠縈：「我要公開多謝我的老婆！我個女兒，他們會很尷尬的，你們不要看着她們，哈哈。」又為經理人霸氣護航：「網上經常有人罵我經理人，今天最後一場了，我很想說一句：『咁叻你去做啦！』（這樣很棒你去做啦）」獲全場歡呼支持。

陳奕迅「Fear and Dreams」演唱會在澳門迎來最終場。（廿一克有限公司提供）陳奕迅「Fear and Dreams」演唱會在澳門迎來最終場。（廿一克有限公司提供）

慶功宴上Eason超大手筆，自掏腰包200萬港幣（約760萬台幣）打造黃金紀念幣及鉑金幣，送給跟足182場23位「全勤戰友」及190位工作人員。整晚他滿場飛跟大家舉杯慶祝，合照擁抱。問到最後唱《時代曲》時眼眨淚光，是不是哭了？Eason說，「我整晚都很感動，雙眼水汪汪。我不記得有沒有哭，我只是記得好享受邊彈邊唱的快樂感覺，好正。」

陳奕迅「Fear and Dreams」演唱會在澳門迎來最終場。（廿一克有限公司提供）陳奕迅「Fear and Dreams」演唱會在澳門迎來最終場。（廿一克有限公司提供）

日前他公開因為巡演壓力而有焦慮症，巡演結束後，Eason表示終於可以試著「停藥」: 「醫生說我可以嘗試不用吃藥！我會停，現在的我，真的沒有憂慮了，沒什麼值得我憂慮，整個人很鬆～哈哈。」問到放假會否去環遊世界？Eason笑言：「哪需要環遊世界，只去日本就可以了！」他表示會讓自己休息，「不過不會是這個月，因為我還要為演唱會紀錄片到幾個不同地方宣傳辦放映會。8月13號先為香港歌迷舉行紀錄片首映，之後還要飛馬來西亞、台北、北京、成都、上海、深圳等地辦分享會。」

陳奕迅「Fear and Dreams」演唱會在澳門迎來最終場。（廿一克有限公司提供）陳奕迅「Fear and Dreams」演唱會在澳門迎來最終場。（廿一克有限公司提供）

「FEAR and DREAMS」演唱會專輯將於8月25日零時於各大數位音樂平台上架，環球台灣將於近期公布預購方式，搶先完成預購可參加「紀錄片分享會」抽選，並有機會與陳奕迅一起現場觀賞紀錄片，詳情可關注環球台灣的官方社群公告。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中