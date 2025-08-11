大咖歌神突點名愛妻！憂鬱自爆停藥全說了

陳奕迅「Fear and Dreams」演唱會在澳門迎來最終場。（廿一克有限公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Eason」陳奕迅「Fear and Dreams」世界巡迴演唱會昨晚在澳門迎來最終場，唱足30多首演唱會曲目外，再連環encore（安可）唱足12首歌，到凌晨12點24分才真正完結，與樂迷瘋狂慶祝尾場歷史時刻，他在最後選唱《時代曲》時，也被現場氣氛感動得眼泛淚光。

「Fear and Dreams」歷時近三年、走遍全球，昨晚唱完第182場，Eason的老婆徐濠縈、女兒陳康堤以及好友張繼聰、謝安琪等人均到場支持。演唱會的Talking部分，Eason化身「多謝機器」，特別點名謝謝老婆徐濠縈：「我要公開多謝我的老婆！我個女兒，他們會很尷尬的，你們不要看着她們，哈哈。」又為經理人霸氣護航：「網上經常有人罵我經理人，今天最後一場了，我很想說一句：『咁叻你去做啦！』（這樣很棒你去做啦）」獲全場歡呼支持。

陳奕迅「Fear and Dreams」演唱會在澳門迎來最終場。（廿一克有限公司提供）

慶功宴上Eason超大手筆，自掏腰包200萬港幣（約760萬台幣）打造黃金紀念幣及鉑金幣，送給跟足182場23位「全勤戰友」及190位工作人員。整晚他滿場飛跟大家舉杯慶祝，合照擁抱。問到最後唱《時代曲》時眼眨淚光，是不是哭了？Eason說，「我整晚都很感動，雙眼水汪汪。我不記得有沒有哭，我只是記得好享受邊彈邊唱的快樂感覺，好正。」

陳奕迅「Fear and Dreams」演唱會在澳門迎來最終場。（廿一克有限公司提供）

日前他公開因為巡演壓力而有焦慮症，巡演結束後，Eason表示終於可以試著「停藥」: 「醫生說我可以嘗試不用吃藥！我會停，現在的我，真的沒有憂慮了，沒什麼值得我憂慮，整個人很鬆～哈哈。」問到放假會否去環遊世界？Eason笑言：「哪需要環遊世界，只去日本就可以了！」他表示會讓自己休息，「不過不會是這個月，因為我還要為演唱會紀錄片到幾個不同地方宣傳辦放映會。8月13號先為香港歌迷舉行紀錄片首映，之後還要飛馬來西亞、台北、北京、成都、上海、深圳等地辦分享會。」

陳奕迅「Fear and Dreams」演唱會在澳門迎來最終場。（廿一克有限公司提供）

「FEAR and DREAMS」演唱會專輯將於8月25日零時於各大數位音樂平台上架，環球台灣將於近期公布預購方式，搶先完成預購可參加「紀錄片分享會」抽選，並有機會與陳奕迅一起現場觀賞紀錄片，詳情可關注環球台灣的官方社群公告。

