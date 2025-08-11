晴時多雲

娛樂 最新消息

EXO將合體？ 黃子韜霸氣宣布婚禮規格對標周杰倫

黃子韜（左）霸氣宣布將打造周杰倫等天王等級世紀婚禮。（翻攝自微博）黃子韜（左）霸氣宣布將打造周杰倫等天王等級世紀婚禮。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國男星黃子韜曾以韓國男團EXO及中國分隊EXO-M身分出道，去年他和女友徐藝洋傳出喜訊，黃子韜求婚成功，但兩人尚未舉辦婚禮。日前黃子韜和徐藝洋透過綜藝節目《天聲一對》表示，將於10月打造世紀婚禮，黃子韜還自豪籌備工作已進行半年，規格對標周杰倫、黃曉明的「世紀婚禮」。許多人聽到消息，紛紛猜測EXO會不會在婚禮上合體？

鹿晗和黃子韜為昔日戰友，許多粉絲都期待他參加黃子韜婚禮。（翻攝自微博）鹿晗和黃子韜為昔日戰友，許多粉絲都期待他參加黃子韜婚禮。（翻攝自微博）

雖然黃子韜與徐藝洋的婚禮尚無具體時間、地點、形式、賓客名單，但外界傳出婚禮會全程直播消息，主要希望讓更多粉絲分享兩人結婚的喜悅。

另一件令網友期待的事情就是黃子韜曾是EXO成員，不少人猜測過去的隊友可能參加婚禮。另外，曾與黃子韜是戰友的鹿晗先前6月在演唱會合唱《我們的明天》，非常可能出現在婚禮，並帶來驚喜。

點圖放大
點圖放大

