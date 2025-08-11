康康小18歲嫩妻曝光 補過父親節慘被叫阿北

康康（左）小18的嫩妻曝光，大家都直呼：好幸福。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕56歲男星「康康」康晉榮演藝事業橫跨主持、歌唱，個性風趣幽默的他心中最大的偶像就是李小龍，在圈內人緣極好的他，2011年與小他18歲的嫩妻張家霈結婚，近日康康在社群網站曬出自己補過父親節的畫面，還透露店員竟將他和岳母湊做堆，簡直亂點鴛鴦譜。

康康（後右）全家人出門聚餐補慶祝父親節。（翻攝自臉書）

由於家人安排近日幫康康補過父親節，因此全家出門聚餐，愛妻和一雙兒女也跟著曝光，網友甚至覺得康康的嫩妻長得非常漂亮，好友蔡秋鳳大讚康康超幸福。一家人同框的照片看起來幸福百分百，讓人十分羨慕。

康康（左2）一家人看起來幸福美滿。（翻攝自臉書）

康康也自爆，某次與老婆和岳母一起到拉麵店用餐，店員逕直對著康康和岳母問：「叔叔、阿姨，湯頭還可以嗎？」令人啼笑皆非。康康和兒子之間的相處也充滿趣味，他和兒子有次聊到喝酒會現出原形時，兒子突然爆出一句「怎麼不是正方形」，可見幽默會遺傳不是假話。

