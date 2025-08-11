晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《歌手》爆「黑箱」疑雲！A-Lin爆冷墊底 楊謹華護友發聲

楊謹華出席唐氏症基金會「暖月唐心」2025中秋禮盒發表記者會。（記者傅茗渝攝）楊謹華出席唐氏症基金會「暖月唐心」2025中秋禮盒發表記者會。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕《歌手2025》總冠軍賽8日晚間落幕，A-Lin與彭佳慧合唱《傷痕》卻遇耳機故障，最終以墊底成績止步，引發節目公正性質疑。今（11日）楊謹華出席唐氏症基金會「暖月唐心」2025中秋禮盒發表記者會時，簡短力挺A-Lin。

楊謹華表示看到消息後，有給A-Lin喊話加油，也認為「享受在舞台的過程最重要。」她坦言自己在《浪姐》期間沒有遇過類似狀況，並盛讚A-Lin演唱表現，「她唱得很好，飆超高音，非常不可思議。」楊謹華與A-Lin雖非在節目中合作結緣，但去年參加《乘風2024》（浪姐5）時相識，之後更在A-Lin的小巨蛋演唱會同台，與Ella、陳意涵組成限定女團「浪姐543」，共演《忘情森巴舞》展現默契。

楊謹華出席公益活動，盛讚A-Lin的舞台高音非常不可思議。（記者傅茗渝攝）楊謹華出席公益活動，盛讚A-Lin的舞台高音非常不可思議。（記者傅茗渝攝）

A-Lin重回《歌手2025》展現天生歌姬實力，與彭佳慧在總冠軍賽上原本默契十足，卻在表演中雙雙耳機失靈，幾乎盲唱完成演出，彭佳慧事後落淚，A-Lin則在旁安慰。事件播出後，網路上掀起「黑箱作業」等批評聲浪，甚至有人指出直播畫面中疑似出現「內定排名紙條」，爭議至今持續發酵。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中