《歌手》爆「黑箱」疑雲！A-Lin爆冷墊底 楊謹華護友發聲

楊謹華出席唐氏症基金會「暖月唐心」2025中秋禮盒發表記者會。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕《歌手2025》總冠軍賽8日晚間落幕，A-Lin與彭佳慧合唱《傷痕》卻遇耳機故障，最終以墊底成績止步，引發節目公正性質疑。今（11日）楊謹華出席唐氏症基金會「暖月唐心」2025中秋禮盒發表記者會時，簡短力挺A-Lin。

楊謹華表示看到消息後，有給A-Lin喊話加油，也認為「享受在舞台的過程最重要。」她坦言自己在《浪姐》期間沒有遇過類似狀況，並盛讚A-Lin演唱表現，「她唱得很好，飆超高音，非常不可思議。」楊謹華與A-Lin雖非在節目中合作結緣，但去年參加《乘風2024》（浪姐5）時相識，之後更在A-Lin的小巨蛋演唱會同台，與Ella、陳意涵組成限定女團「浪姐543」，共演《忘情森巴舞》展現默契。

請繼續往下閱讀...

楊謹華出席公益活動，盛讚A-Lin的舞台高音非常不可思議。（記者傅茗渝攝）

A-Lin重回《歌手2025》展現天生歌姬實力，與彭佳慧在總冠軍賽上原本默契十足，卻在表演中雙雙耳機失靈，幾乎盲唱完成演出，彭佳慧事後落淚，A-Lin則在旁安慰。事件播出後，網路上掀起「黑箱作業」等批評聲浪，甚至有人指出直播畫面中疑似出現「內定排名紙條」，爭議至今持續發酵。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法