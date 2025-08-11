麻衣暌違25年「重逢恩師哈林」 感嘆當年一句中文都不會

Junior（右起1、2、3）、魏文元、麻衣，與曾子余（左起1、2、3）、柯念萱、夏子雯。（公視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕麻衣、Junior（韓宜邦）、柯念萱、曾子余、前主播魏文元及營養師夏子雯齊聚庾澄慶主持的公視益智節目《哈！真相大白了》。對麻衣而言，這不僅是一場錄影，更是一次與25年前的恩師重逢。當年她與愛紗等人組成Sunday Girls，自日本來台發展，初登華視《超級星期天》就與哈林結緣。這次再見面，麻衣笑著回憶：「哈林哥當年幫我們錄音，那時候讓你胃痛了！」哈林幽默回應：「不只胃痛，頭也痛、哪裡都痛！」全場笑聲不斷。

麻衣在社群貼文寫下「來上25年恩師的節目」，感嘆當時一句中文都不會，如今能流利答題。錄影中，哈林關心她是否要重返幕前，她爽快回答：「是的！而且我現在是單身。」卻意外對上曾子余的眼神，嚇得新婚的曾子余急忙撇清：「我剛結婚耶！」麻衣連忙澄清否認，哈林更打趣化解：「人家把你當孩子看啦！」

節目單元中，問到「外籍看護經雇主同意可否兼差」，以外籍工作者身分的麻衣解釋，工作證明確限制內容，便利商店打工等其他工作都是不允許的，果然與Junior一同答對。另一題「朋友在家喝醉出事，主人是否有連帶責任」中，僅Junior判定不正確，結果答案真是如此，讓他從吊車尾衝到第一名，哈林笑稱：「你是酒國的老手啊！」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

