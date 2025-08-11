不可思議！《鬼滅之刃》全台首週票房出爐 3天飆出1.7億稱霸

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》首週3天票房突破1.7億。（木棉花提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》自8月8日在台上映，僅用3天便飆出1.7億的驚人票房登上票房冠軍，突破2020年《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》首週1.1億票房紀錄。《猗窩座再襲》更擊敗布萊德彼特主演的《F1電影》、阿湯哥的《不可能的任務：最終清算》，成為2025年全台開片票房冠軍，成為今年票房冠軍也是指日可待。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》猗窩座、炭治郎。（木棉花提供）

先前預售票開賣就在各大通路火速銷售一空，粉絲為了領取特典早早就到電影院排隊等候，各大影城開設「最速午夜場」更迎來眾多影迷熬夜只為搶先觀影，鬼滅之刃熱潮再次席捲台灣各地，成為暑期檔期最受矚目的話題電影。創下亮眼票房的同時，網路上也湧現了大量觀影心得，許多觀眾讚嘆戰鬥場面張力十足，視覺效果令人目不暇給，緊湊的打鬥節奏相當過癮，加上片中對各角色背景的刻畫更讓人動容，甚至有網友已經進電影院六刷，電影院哭泣聲不斷。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》第二三週特典公告。（木棉花提供）

回饋影迷的熱情支持，電影發行商木棉花公布了2D版本第二週與第三週的限定特典為「透明書籤」，隨著中配版將於8／15上映，也宣布4D版本同日上映，加碼推出4D版專屬特典「猗窩座透明海報」，讓觀眾沉浸式感受驚心動魄的震撼戰鬥。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》富岡義勇。（木棉花提供）

2D版本的第二週特典為「透明書籤」第一彈，共五款角色設計，包含竈門炭治郎、水柱冨岡義勇、蟲柱胡蝶忍、蛇柱伊黑小芭內及珠世；第三週則收錄霞柱時透無一郎、戀柱甘露寺蜜璃、風柱不死川實彌與岩柱悲鳴嶼行冥，隨機方式贈送乙款，透明書籤皆以高質感透明材質印刷、設計精緻細膩，數量有限，送完為止。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》猗窩座。（木棉花提供）

而4D版本將在8／15上映，凡購買《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》4DX、MX4D或D-BOX版本電影票，即可兌換限量A3尺寸的「猗窩座透明海報」乙張，這款特典以猗窩座的特寫為設計主軸，視覺衝擊感十足，鬼滅之刃粉絲千萬不可錯過。

