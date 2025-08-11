金鐘60星光大道主持人揭曉 黃鐙輝、黃迪揚首度搭檔

〔記者侯家瑜／台北報導〕第60屆金鐘獎以「下一秒・未來」為主題，象徵台灣影視產業走過一甲子，邁向多元創新時代。承辦單位三立今（10日）公布星光大道主持陣容——節目類由夏和熙、木木（林葦妮）搭檔，戲劇類則由金鐘獎得主黃鐙輝、黃迪揚聯手主持，為兩場盛事揭開華麗序幕。

黃鐙輝（左）、黃迪揚今年將主持金鐘60節目類頒獎典禮星光大道。（三立提供）

金鐘60將於10月17日舉辦「節目類頒獎典禮」，10月18日登場的是「戲劇類頒獎典禮」，皆由三立製播。今年主視覺由視覺總監陳怡潔與國際書法藝術家董陽孜聯手打造，融合傳統與現代，注入深厚文化意涵。

夏和熙（左）、木木今年將主持金鐘60節目類頒獎典禮星光大道。（三立提供）

典禮前導影片更邀請去年戲劇金鐘主持人姚淳耀與迷你劇男配得主柯震東獻聲，以溫柔卻堅定的語調詮釋榮耀與傳承。姚淳耀直言：「能用聲音參與這屆金鐘，是一種榮譽，也像象徵性的交棒。」全新陣容與創意設計，將為金鐘60帶來嶄新亮點。

