娛樂 最新消息

修杰楷遊夏威夷驚遇海嘯警報 賈靜雯受困2小時「女兒嚇到」

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷、賈靜雯日前帶著3個女兒到夏威夷過暑假，卻碰上俄羅斯8.7強震，環太平洋海嘯預警中心隨即發布警報，包含夏威夷在內的多地也發布警報。賈靜雯社群貼出收到警報的截圖，直喊：「有逃難的感覺，很緊張。」修杰楷收假回台，今（11日）出席珠寶品牌開幕記者會，直言：「那一刻覺得家人明明很近，卻沒辦法立刻在她們身邊，有點不知道該怎麼辦，但還好一切很幸運，順利回到家。」

修杰楷出席珠寶品牌開幕記者會。（記者潘少棠攝）修杰楷出席珠寶品牌開幕記者會。（記者潘少棠攝）

修杰楷回憶當時情況，他帶著波妞去動物園、玩滑板，忽然聽到店員急喊「要關門了」，才知道海嘯警報已發布，大家需要撤離，「我們住的地方比較高，算安全，但第一次遇到這樣的狀況，還是有點害怕」，更讓他緊張的是，當時賈靜雯和咘咘去打高爾夫，距離飯店僅半小時車程，卻因交通受影響，叫不到車，回程硬是拖成2小時。至於女兒們的反應，修杰楷透露，波妞還算鎮定，姊姊咘咘則顯得謹慎緊張，「她一度被嚇到，但沒有哭，因為媽媽在旁邊，還好最後平安回到家」。

修杰楷遊夏威夷遇海嘯警報。（記者潘少棠攝）修杰楷遊夏威夷遇海嘯警報。（記者潘少棠攝）

這趟夏威夷之旅，修杰楷也曬黑不少，他笑稱回家後才發現自己還比不上女兒黑，「她們在海邊的時間比較長，所以比我黑。」不過高昂的旅費讓他忍不住直呼：「不敢算！」「這是我第一次到美國，消費真的很高，信用卡帳單我還不敢看，現金也幾乎花光了」，他透露點餐時總是先讓家人點，自己再吃她們吃不下的，「因為她們都小鳥胃，但又都想吃，我都會吃她們吃剩的，其實我這樣是好的，因為每一種都可以吃到，而且在美國不敢亂點餐」。

修杰楷認為有家人的陪伴就是最好的禮物。（記者潘少棠攝）修杰楷認為有家人的陪伴就是最好的禮物。（記者潘少棠攝）

談到父親節，修杰楷分享，女兒們送了一張電子卡片，他不忘調侃：「做得多麼不用心，之前還會用手寫，但是還是很感動啦，她們還知道那一天是父親節，就已經很開心了。」他認為有家人的陪伴就是最好的禮物，「我不奢求什麼，這次的旅行滿好的，大家都有真正充電到」。

