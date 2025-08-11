晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

TikTok網紅賓賓哥何許人也？ 完整介紹請看下去

以公益形象在TikTok走紅的網紅「賓賓哥」。（翻攝自臉書）以公益形象在TikTok走紅的網紅「賓賓哥」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕以公益形象在TikTok走紅的網紅「賓賓哥」本名江建樺，其本業為販賣泰國聖物，他曾因還願在泰國當地捐棺、捐款建廟，後將重點擺在台灣，強調緊急救助社會弱勢者。人紅是非多的賓賓哥先前曾經無端受自稱「鈦晶天王」的葉賓森喊告，後又出現有人在網路上恐嚇對他開槍，嚇得網友趕緊報警，直播中突然出現警察的狀況。

賓賓哥在直播直拿出泰國蠟筆小新通鼻器也遭質疑是否違法。（翻攝自TikTok）賓賓哥在直播直拿出泰國蠟筆小新通鼻器也遭質疑是否違法。（翻攝自TikTok）

在TikTok上擁有72萬粉絲，臉書也有63萬追蹤者的賓賓哥自然也成為許多人蹭流量的重點對象。賓賓哥在網路走紅之後，除了有中國抖音主點名挑戰之外，還出現至少10位賓賓嫂，讓賓賓哥忍不住在直播上澄清一切。

「網紅推手」圤智雨曾多次以賓賓哥為主題拍Podcast。（翻攝自臉書）「網紅推手」圤智雨曾多次以賓賓哥為主題拍Podcast。（翻攝自臉書）

近日自稱「網紅推手」圤智雨更緊盯賓賓哥不放，他與「情色教主」合作的Podcast節目《圤雪BS》更是先後指賓賓哥醫院直播病患、販賣通鼻器觸法、利用Line群組募集物資、檢視救助個案是否吸毒製作數集節目。

賓賓哥（中披紅袍者）舉行的古曼童踩街活動參加人數不斷增高。（翻攝自臉書）賓賓哥（中披紅袍者）舉行的古曼童踩街活動參加人數不斷增高。（翻攝自臉書）

除此之外，同為販賣聖物的業者也有不少人針對賓賓哥提出種種質疑，有人特意錄製影片指賓賓哥「賣假牌（佛牌）」、「賣假古曼童」，更質疑他曾售出一尊超過60萬的古曼童真偽，最後同業協助購買者送回泰國驗證，證實賓賓哥賣的不是假貨，而是可以開出證明的正品。

今年的古曼童踩街活動估計有1600名信徒參與。（翻攝自臉書）今年的古曼童踩街活動估計有1600名信徒參與。（翻攝自臉書）

由於從事泰國聖物買賣，賓賓哥從2023年起開始舉行「泰國古曼童踩街祈福」，最初僅超過400名信徒參加。今年7月12日的財神爺及古曼童踩街祈福參加人數已高達1600人。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中