TikTok網紅賓賓哥何許人也？ 完整介紹請看下去

以公益形象在TikTok走紅的網紅「賓賓哥」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕以公益形象在TikTok走紅的網紅「賓賓哥」本名江建樺，其本業為販賣泰國聖物，他曾因還願在泰國當地捐棺、捐款建廟，後將重點擺在台灣，強調緊急救助社會弱勢者。人紅是非多的賓賓哥先前曾經無端受自稱「鈦晶天王」的葉賓森喊告，後又出現有人在網路上恐嚇對他開槍，嚇得網友趕緊報警，直播中突然出現警察的狀況。

賓賓哥在直播直拿出泰國蠟筆小新通鼻器也遭質疑是否違法。（翻攝自TikTok）

在TikTok上擁有72萬粉絲，臉書也有63萬追蹤者的賓賓哥自然也成為許多人蹭流量的重點對象。賓賓哥在網路走紅之後，除了有中國抖音主點名挑戰之外，還出現至少10位賓賓嫂，讓賓賓哥忍不住在直播上澄清一切。

「網紅推手」圤智雨曾多次以賓賓哥為主題拍Podcast。（翻攝自臉書）

近日自稱「網紅推手」圤智雨更緊盯賓賓哥不放，他與「情色教主」合作的Podcast節目《圤雪BS》更是先後指賓賓哥醫院直播病患、販賣通鼻器觸法、利用Line群組募集物資、檢視救助個案是否吸毒製作數集節目。

賓賓哥（中披紅袍者）舉行的古曼童踩街活動參加人數不斷增高。（翻攝自臉書）

除此之外，同為販賣聖物的業者也有不少人針對賓賓哥提出種種質疑，有人特意錄製影片指賓賓哥「賣假牌（佛牌）」、「賣假古曼童」，更質疑他曾售出一尊超過60萬的古曼童真偽，最後同業協助購買者送回泰國驗證，證實賓賓哥賣的不是假貨，而是可以開出證明的正品。

今年的古曼童踩街活動估計有1600名信徒參與。（翻攝自臉書）

由於從事泰國聖物買賣，賓賓哥從2023年起開始舉行「泰國古曼童踩街祈福」，最初僅超過400名信徒參加。今年7月12日的財神爺及古曼童踩街祈福參加人數已高達1600人。

