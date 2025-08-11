球迷告白「謝謝妳留在樂天」 籃籃被暖到心坎發聲了

左起大聖、籃籃、猿氣。（樂天桃猿提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天桃猿主題日「響樂趴」9、10日在台北大巨蛋熱鬧登場，不只交響樂演出震撼，全場邊的互動同樣吸睛。「推進隊長」籃籃與人氣吉祥物「猿氣小子」在應援過程中萌翻觀眾。原本戴在頭上的蝴蝶結，因激烈應援怕鬆脫，籃籃靈機一動，將它夾在猿氣小子臉頰上，瞬間多了俏皮造型，被粉絲封為「女吉祥物『媛氣』」，畫面迅速在Threads爆紅，成為球迷熱議的趣味亮點。

籃籃幫猿氣別上蝴蝶結。（樂天桃猿提供）

籃籃還與猿氣、大聖合跳韓團Crayon Pop的歌曲〈Bar Bar Bar〉，熱力十足。她笑說靈感其實來自洗澡時突然閃過的念頭，「想著要和吉祥物跳舞，需要動作大、又可愛的舞蹈，這首歌剛好很適合！」雖然跳得氣喘吁吁，但聽到現場球迷的笑聲與掌聲，她直呼「一切都值得！」

被籃籃別上蝴蝶結的猿氣。（樂天桃猿提供）

近期球隊面臨挑戰，籃籃在場邊感性喊話，希望球迷們不要氣餒，「我們有很多很棒、很努力的球員在場上拚搏，因為有他們，即使工作再忙再累，猿迷們還是願意進場支持。」她也呼籲大家帶親朋好友一起來感受棒球的熱血與感動。

她特別強調，應援團、女孩、吉祥物都會全力讓觀賽體驗更豐富，「不管發生什麼事，因為10號隊友最強，所以桃猿最強！我們需要你們，期待在應援台上聽到最大聲的『WE ARE！』」這份熱愛與信念，感染了全場觀眾。

籃籃被球迷的話暖哭。（樂天桃猿提供）

談到身為「推進隊長」最難忘的瞬間，籃籃回憶有次在客場應援，一位球迷姐姐拍照後真誠地對她說：「謝謝妳留在樂天。」當下讓她眼眶泛淚，覺得暖到心坎。對她來說這不只是鼓勵，更是繼續站上應援台，為球隊與球迷全力以赴的最大動力。

