娛樂 最新消息

（內幕）《鬼滅之刃》劇場版全球票房破億 原作者吾峠呼世晴恐只拿24萬

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本動漫《鬼滅之刃》風靡全球，推出的劇場版都具有百億日圓票房的超強號召力，但你知道嗎？其實原作者吾峠呼世晴藉由電影而取得的收益，其實並沒有想像中的多。

《鬼滅之刃》兩部劇場版都賣到嚇嚇叫。（木棉花提供）《鬼滅之刃》兩部劇場版都賣到嚇嚇叫。（木棉花提供）

根據日本媒體《realsound》報導，電影票房的收入大概會由三方瓜分，雖然依照合約，比例可能有所不同，不過一般來說戲院將取得50％，發行公司拿到10～20％，剩下30～40%則是製作公司。

以《無限列車篇》的400億日圓（約台幣81億元）來說，戲院獲利200億日圓、發行公司40億日圓、製作公司拿到160億日圓。《鬼滅之刃》的製作方為Aniplex、集英社及ufotable掌控權利、利益。

報導進一步指出，意外的是，《鬼滅之刃》的原作者「鱷魚老師」吾峠呼世晴其實拿的不多，因為根據日本文藝家協會規定，電影原作使用費上限為1000萬日圓（約台幣202萬），新人作家的行情價約為200～400萬日圓，還要扣除出版社、經紀公司的相關手續費，作者最多也只能拿到700～800萬日圓。

由於吾峠呼世晴是以《鬼滅之刃》出道的新人作家，很可能只拿到最低120萬日圓（約台幣24萬元）左右。不過，《鬼滅之刃》的原作漫畫，以及週邊商品、遊戲、舞台劇等相關周邊活動，想必將為吾峠呼世晴帶來相當可觀的版權、版稅收入。

