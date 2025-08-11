晴時多雲

娛樂 最新消息

台灣猛男秀全場失控！13帥脫衣獻肉身 董仔淪陷喊「會排卵」

赤裸上半身展現肌肉線條，猛男齊舞撩爆SUB LIVE觀眾席。（MUSCLE HIGH提供）赤裸上半身展現肌肉線條，猛男齊舞撩爆SUB LIVE觀眾席。（MUSCLE HIGH提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕眾所期盼的全台第一齣原創大型猛男表演秀「MUSCLE HIGH：來自台灣的猛男秀」於8月8日起在台北流行音樂中心 SUB LIVE 火熱開演，全程75分鐘無冷場，帶來充滿台灣風格、撩動感官極限的視覺盛宴。

猛男們化身活力陽光男孩大秀腹肌。（MUSCLE HIGH提供）猛男們化身活力陽光男孩大秀腹肌。（MUSCLE HIGH提供）

台上零距離互動橋段，女觀眾被猛男撫髮瞬間臉紅心跳。（MUSCLE HIGH提供）台上零距離互動橋段，女觀眾被猛男撫髮瞬間臉紅心跳。（MUSCLE HIGH提供）

節目由《拳上 2023》、《炎上 BURN 第一季》與《博恩夜夜秀》等團隊操刀，歷經半年選角與培訓，從近百人中嚴選出13位「肌肉×顏值×舞蹈」兼備的猛男，類型涵蓋奶狗型、霸氣總裁型、陽光男孩。其中包括被網友稱為「小彭于晏」的健身教練泰雅，以及曾在《小姐不熙娣》以妖豔舞姿驚呆小S的舞者Hugo，共同帶來浪漫又火辣的視覺饗宴。每場由6位猛男登場，從制服誘惑到警察幻想，滿足觀眾各種心動想像。

台上零距離互動橋段，女觀眾被猛男撫髮瞬間臉紅心跳。（MUSCLE HIGH提供）台上零距離互動橋段，女觀眾被猛男撫髮瞬間臉紅心跳。（MUSCLE HIGH提供）

首波摯友場全數售罄，現場星光雲集，KOL、藝人齊聚朝聖。董仔更以女王之姿登場，被現場氛圍燒得直呼「會排卵」，觀眾則笑喊：「努力賺錢就是為了帶姐妹來看猛男秀！」、「我差點喊了老公！」、「試完菜了！請大膽衝！」甚至有人大讚：「愛死這物化男性的太平盛世了！」

激情演出橋段升溫，猛男俯身壓近女觀眾全場尖叫失控。（MUSCLE HIGH提供）激情演出橋段升溫，猛男俯身壓近女觀眾全場尖叫失控。（MUSCLE HIGH提供）

《MUSCLE HIGH》票價多元，從平價入門區到每場限量2位、售價高達1.6萬元的「VVIP女王套票」，可享零距離互動、登台成為焦點，甚至能窺探猛男後台，享受專屬寵愛。有別於多數國家僅限女性觀眾，該秀打破性別與性向限制，全面開放入場，邀所有人一同沉浸在這場欲罷不能的肌情夜晚。

點圖放大body

