《去唱卡拉OK吧》齋藤潤新作登台！高雄電影節片單出爐

齋藤潤（右）主演的電影《草莓月亮：餘命半年的約定》。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕TTXC 2025高雄電影節將於10月登場，今（11）日公布年度主題為「極度免疫 Super Relief」，11部選片跨越不同時代、不同世代，各種生理心理傷痛、突破正常異常規範、主流邊緣限制的傑作，包括《去唱卡拉OK吧！》人氣新星齋藤潤「轉大人之作」《草莓月亮：餘命半年的約定》、柏林影展獲獎導演緒方明新作《幕末醫神》、改編《鏡之孤城》原著作者辻村深月描繪Covid-19衝擊下心境情感變化的《仰望今夏的星空》等強片。

《仰望今夏的星空》。（高雄電影節提供）

今年高雄電影節以「極度免疫」為年度主題核心，描繪在健康與病痛間掙扎的各式求生故事，同時強調人們如何突破困境，找尋出口。主視覺由絨毛玩偶創作設計師「Bio_ogist生物學家」以玩偶形式融合醫療元素打造出「火球醫生」，將醫院十字、藥丸、針筒、病菌巧妙置入，由不同視角看待疾病苦痛，進而突破限制重獲新生。

《魔幻旅程》。（高雄電影節提供）

《巴黎重生》。（高雄電影節提供）

「極度免疫」單元選映橫跨生理與心理的疾病、末世浩劫、青春與死亡、邊緣人群與畸戀等主題，聚焦病痛障礙、精神問題、異常情感甚至時代社會恐慌，透過不同病症映照出在健康與病痛、生與死、理智與失控之間，如何逆境重生，並試圖保有人性與情感本質的11部作品，包括《魔幻旅程 4K修復》、《我的左腳》、《肝臟大夫》三部經典，以及《草莓月亮：餘命半年的約定》、《幕末醫神》、《仰望今夏的星空》、《我本酷兒》、《別來無恙》、《不正常小姐》、《獨自照顧重病媽的我想談戀愛》、《巴黎重生》八部題材美學殊異之作。

《肝臟大夫》。（高雄電影節提供）

《幕末醫神》。（高雄電影節提供）

高雄電影節邀得由「精靈王」李佩斯飾演癱瘓病人對著鄰床女孩講述不可思議冒險的《魔幻旅程 4K修復》，該片從未在臺灣以大銀幕形式放映，被許多影迷列為最被低估的21世紀傑作；奧斯卡三屆影帝丹尼爾戴路易斯詮釋患天生腦性麻痺只有左腳能活動的愛爾蘭作家兼畫家克里斯蒂布朗生平的《我的左腳》，堪稱超越生理侷限的病痛勵志代表作；此外，雄影與日本台灣交流協會高雄事務所、日本國際交流基金會合作，預計放映兩度贏得坎城影展金棕櫚獎的日本電影巨匠今村昌平1998年作品《肝臟大夫》，改編自坂口安吾的同名反戰原著，折射導演自身對於同為醫者之父的懷念，在終戰屆滿八十年的2025年觀賞，尤其別具意義。

《草莓月亮：餘命半年的約定》是《去唱卡拉OK吧！》人氣新星齋藤潤的「轉大人之作」，改編「令和開年以來最催淚小說」，由BL神作《美麗的他》導演酒井麻衣執導、《餘命十年》編劇岡田惠和操刀，找來亮眼新星當真亞美與齋藤潤共譜毫無雜質的夢幻愛戀。

《不正常小姐》。（高雄電影節提供）

《我的左腳》。（高雄電影節提供）

即將在高雄電影節世界首映的《幕末醫神》是紀念日本京都醫科大學150週年的醫療職人時代劇，以漢方醫學為主流的江戶時期為背景，描述受荷蘭西式教育的太吉大夫，如何為貧苦患者治病救命。導演緒方明透過幕府末年傳染病爆發的隔離困境，映照當代新冠疫情之處境，由演技派男星佐佐木藏之介主演，並力邀日本兩大醫療名作演員《肝臟大夫》柄本明和《希波克拉底的門徒》內藤剛志助陣。至於文學IP改編的《仰望今夏的星空》，透過熱血觀星突破全球疫情的限制，由是枝裕和《怪物》中表現驚人的童星黑川想矢主演，亦將在本屆雄影進行國際首映。

《獨自照顧重病媽的我想談戀愛》。（高雄電影節提供）

《我本酷兒》取材自英國1920年代矯正同性戀傾向的真實醫療狀況，由《以你的名字呼喚我》二位製作人攜手，全片幻美如詩，卻又殘酷悲情教人心碎。《別來無恙》集結金馬影帝黃秋生、馬來西亞新星蘇凱璇、臺灣新生代女星李雪和陳又瑄，以片名作引，巧妙串起兩個時空、兩個異鄉人在陌生城市的生存片影，有人置身疫病風暴、時局迷霧，有人則深陷階級貧窮、傳統倫常對女性的桎梏。最後，來自奧地利的《不正常小姐》以魔幻的視覺語言和趣味翻轉的敘事表現精神病患的心理、《獨自照顧重病媽的我想談戀愛》以寫實近逼的高張力鏡頭直視孟加拉的長照難題、《巴黎重生》則以2024巴黎奧運開幕首日為背景，坎城金棕櫚《鈦》女主角阿加斯羅素飾演漂泊的聽障者，因為巧遇樂天加州小子而開啟充滿速度感的第二人生。

李雪（左）、黃秋生演出《別來無恙》。（高雄電影節提供）

TTXC 2025高雄電影節於10月10日（五）至10月26日（日），在高雄市電影館、內惟藝術中心、高雄市立圖書館總館、VR體感劇院、駁二P3倉庫、高雄市立歷史博物館登場。影展資訊鎖定高雄電影節官方網站（www.kff.tw）、Instagram與Facebook粉絲專頁。

