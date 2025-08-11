《華燈初上》鮮肉初登大銀幕脫了 劉敬只穿內褲太敢演

〔記者鍾志均／台北報導〕林依晨監製、主演電影《失明》今（11）曝光電影主預告，曾演出《華燈初上》、《機智校園生活》的新生代演員劉敬情竇初開，小鮮肉大膽挑戰姐弟戀，預告中還只穿一條內褲現身，露出精壯六塊肌，被網友大讚好身材。

劉敬首登大螢幕，裸身露出精壯腹肌。（周子娛樂提供）

劉敬表示「每個人對身材的標準都不一樣，我只是盡量讓自己符合導演希望的角色狀態」；至於首登大銀幕，就大膽裸身上鏡，是否擔心親朋好友觀看時的反應？劉敬說：「有點害羞啦，但也提醒自己，這一切都是角色需要。」

首部電影和林依晨、吳可熙兩大影后合作，劉敬坦言很幸運，「真的學到很多。她們的節奏控制、能量收放都讓我大開眼界，也更清楚自己還有很多需要磨練的地方。」

電影《失明》主視覺。（周子娛樂提供）

《失明》改編《父後七日》作家劉梓潔，同名獲獎小說，是導演周美豫第二部長片，入圍荷蘭鹿特丹、南非、西班牙等多項國際電影節，林依晨表示期盼更多觀眾能進戲院，感受一段動人故事；《失明》將於9月19日全台上映。

