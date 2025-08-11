晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《華燈初上》鮮肉初登大銀幕脫了 劉敬只穿內褲太敢演

〔記者鍾志均／台北報導〕林依晨監製、主演電影《失明》今（11）曝光電影主預告，曾演出《華燈初上》、《機智校園生活》的新生代演員劉敬情竇初開，小鮮肉大膽挑戰姐弟戀，預告中還只穿一條內褲現身，露出精壯六塊肌，被網友大讚好身材。

劉敬首登大螢幕，裸身露出精壯腹肌。（周子娛樂提供）劉敬首登大螢幕，裸身露出精壯腹肌。（周子娛樂提供）

劉敬表示「每個人對身材的標準都不一樣，我只是盡量讓自己符合導演希望的角色狀態」；至於首登大銀幕，就大膽裸身上鏡，是否擔心親朋好友觀看時的反應？劉敬說：「有點害羞啦，但也提醒自己，這一切都是角色需要。」

首部電影和林依晨、吳可熙兩大影后合作，劉敬坦言很幸運，「真的學到很多。她們的節奏控制、能量收放都讓我大開眼界，也更清楚自己還有很多需要磨練的地方。」

電影《失明》主視覺。（周子娛樂提供）電影《失明》主視覺。（周子娛樂提供）

《失明》改編《父後七日》作家劉梓潔，同名獲獎小說，是導演周美豫第二部長片，入圍荷蘭鹿特丹、南非、西班牙等多項國際電影節，林依晨表示期盼更多觀眾能進戲院，感受一段動人故事；《失明》將於9月19日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中