曾遇「害群之馬」！樂團飆極限音域抵抗現實：收入擺在眼前

〔記者張釔泠／台北報導〕生命樹由主唱暨吉他手小王子、貝斯手小N、鼓手青春組成，成軍至今15年，繼7月發行新作《白色迴廊》，新單曲《黑羊》在8月11日已經上線，兩首新歌皆展現濃厚的日系風格，特別邀請日本音樂人 MEG（MEGMETAL） 、中村美幸 （Miyuki Nakamura） 與其所屬的青葉台スタジオ（Aobadai stdio） 操刀混音，讓樂迷直呼過癮。

生命樹新歌挑戰成團以來最高音。（植光土壤音創提供）

6月時，他們就曾在北流首唱《黑羊》，小王子說這首歌是他有史以來挑戰最高的音域，但這高音不是為了炫技，而是呼應創作中那源自生命被壓迫的放聲吶喊，也象徵著生命樹今年就是要「突破極限」。

生命樹表示，「黑」與「白」的概念是第三張專輯世界觀的重要展開。小王子說到：「《白色迴廊》的白是象牙白，是象徵溫暖而堅定的力量。《黑羊》的黑，是勇於懷疑：「黑」與「白」到底由誰去定義，人生並非只有絕對的黑與白，練習擁抱灰色地帶吧。」

歌曲《黑羊》故事是取材自成長過程中的親身經歷，有一群很要好的同學，總是被師長稱為「害群之馬」，但在10多年過後，他們卻因為活出不同的面貌而各有成就。還有一起工作多年，無法融入群體而顯得工作效率不好的夥伴，是別人口中的「麻煩人物」，卻在離職後，找到舞台展現自己的能力。

生命樹新單曲呈現暗黑日系搖滾。（植光土壤音創提供）

小王子問到：「當眼前所有人都指責一個人的時候，我們應該怎麼做？」而談及生命樹自己最像「黑羊」的時候，鼓手青春更走心分享：「明知做音樂難，收入現實就擺在眼前，但偏要留位置給理想！哪怕只是一點點。而真正的抵抗，往往就在這沉默的堅持裡。」

