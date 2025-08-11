晴時多雲

李程彬操肌1年變「黑銅雕」 大尺度內褲照震撼曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕李程彬日前發布最新形象照，照片中大秀超猛胸肌與六塊肌，展示他一年來的健身成果。他表示是因新戲《有愛我們床上談》而做的準備，不僅從開始健身到拍完整整訓練長達1年時間，更為角色戒菸戒酒和曬黑，可謂下足苦工，「我每部戲都會盡量融入角色，並把好的東西留下來，譬如打坐冥想就是之前的角色功課，這習慣我也維持到現在」。

李程彬最新形象照。（東旭九翔娛樂提供）李程彬最新形象照。（東旭九翔娛樂提供）

李程彬表示這一年的健身訓練，比他過去減肥減掉20斤還要痛苦，因為當時不用拍戲，也沒有這麼瘋狂的運動量，「我每天要健身加有氧2個小時，一結束還要衝回家洗3分鐘的戰鬥澡，再趕出門去拍戲，常常凌晨4、5點就要起床，作息變超規律超早睡」，但他也笑說其實自己每天一睜眼都超掙扎，覺得好累想偷懶一天，但都還是只能乖乖起床出門。

李程彬最新形象照。（東旭九翔娛樂提供）李程彬最新形象照。（東旭九翔娛樂提供）

李程彬最新形象照。（東旭九翔娛樂提供）李程彬最新形象照。（東旭九翔娛樂提供）

也因為要搭配飲食控制，李程彬吃了長達1年的健康餐，他坦言自己是呼吸都會胖的體質，若要練身材的話所有入口的東西都要嚴格控制。這一年的清淡飲食也讓他的身體養成習慣，若偶爾跟朋友們聚餐吃的油一點、重口味一點就會拉肚子。照片拍攝當天，李程彬暌違一年吃了塊巧克力布朗尼，讓他直呼又感動但又有罪惡感，結果吃塊甜點搞得心情很複雜。

李程彬最新形象照。（東旭九翔娛樂提供）李程彬最新形象照。（東旭九翔娛樂提供）

李程彬最新形象照。（東旭九翔娛樂提供）李程彬最新形象照。（東旭九翔娛樂提供）

李程彬最新形象照。（東旭九翔娛樂提供）李程彬最新形象照。（東旭九翔娛樂提供）

李程彬最新形象照。（東旭九翔娛樂提供）李程彬最新形象照。（東旭九翔娛樂提供）

李程彬最新形象照。（東旭九翔娛樂提供）李程彬最新形象照。（東旭九翔娛樂提供）

這也是李程彬初次拍攝大尺度的照片，但他表示比起不好意思，主要是因為能穿的服裝少、也沒什麼道具，讓他剛開始不知道能擺什麼姿勢。且因為要展現出肌肉線條，跟平常拍照的方式不太一樣，每個動作都要用力，全身ㄍㄧㄥ到不行，他笑說只希望成果出來粉絲們會喜歡，也不枉他這一年的健身成果了。

