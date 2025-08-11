晴時多雲

娛樂 最新消息

《大話西遊》唐僧羅家英拒化療 剩8年壽命規劃後事

羅家英（右）希望多活一點陪伴老婆汪明荃。（香港星島日報）羅家英（右）希望多活一點陪伴老婆汪明荃。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕78歲香港知名演員羅家英曾在《大話西遊》飾演唐僧，讓大批影迷留下深刻印象，今年5月自曝4度罹癌，決定放棄化療與電療，看淡生死的他認為：「我會舒舒服服再見。」對此，他的妻子、香港演藝圈大姐大汪明荃也表示支持，「這是很平常的事，這病情發展很慢，未來也會有很多新藥」，尊重老公決定。

日前羅家英接受香港知名主持人查小欣網路節目《紅查館》訪問，罕見公開身後事，透露如何安排遺產。羅家英對於生死雖然看得豁達，但說到可能比老婆汪明荃先走一步，神情閃過一秒悲傷。

2人感情深厚。（香港星島日報）2人感情深厚。（香港星島日報）

因被評估只剩8年壽命，羅家英提前規劃後事，包括買2份投資保險，一棟房子留給汪明荃同時買2墓地，計畫夫妻過世後同葬，他說：「雖然汪明荃沒什麼病痛，會活得比我久，但我希望自己也能多活一點，多點時間和汪明荃一起生活並照顧她。」

