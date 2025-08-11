晴時多雲

娛樂 最新消息

《鬼滅之刃》上弦之貳童磨太欠打！宮野真守發聲：我能理解他

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本超人氣聲優宮野真守暌違6年即將來台，他日前宣布將在2026年舉行亞洲巡迴演唱會，台北也確定是其中一站，令人期待。他最近在《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》精彩詮釋「上弦之貳・童磨」，表示：「我很喜歡童磨，越是去想童磨，就越覺得童磨是我最喜歡的角色。」

宮野真守是日本超人氣聲優。（翻攝自X）宮野真守是日本超人氣聲優。（翻攝自X）

自從公布「上弦之貳・童磨」確定是宮野真守配音後，他在許多場合分享對該角色的感想，日前他也在自己的廣播節目《宮野真守的RADIO SMILE》（文化放送）中，表示：「我很喜歡童磨，越是去想童磨，就越覺得童磨是我最喜歡的角色。雖然有人說他難以理解、令人不快，但我因為想得太多，所以非常能夠理解他。包括他的行動原則、他在說話時心裡在想什麼。我是徹底追究後再去演的，所以演起來非常自然。」

《鬼滅之刃》「上弦之貳・童磨」（右）由宮野真守配音。（翻攝自X）《鬼滅之刃》「上弦之貳・童磨」（右）由宮野真守配音。（翻攝自X）

宮野真守也提到，觀眾對他所飾演的角色抱有「令人不快」、「生理上難以接受」等反應的情況，但他認為，正是因為能讓人產生這樣的感受，童磨這個角色才算完整，也因此推動了作品的成功。

他的第8張專輯先行曲《試著跳躍看看》MV也已經上架，音樂錄影帶採短篇劇情形式，由搞笑藝人安東尼飾演不良學生與宮野互動，從理髮店的詼諧演出到迪斯可舞台的演出，9月與10月也還會陸續釋出數位新曲，為新專輯暖身。至於日前宣布2025年即將展開「MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 〜VACATIONING!〜」，除日本宮城、兵庫、橫濱三地外，更將於2026年登上上海與台北舞台，這是他自2019年以後再度舉辦海外演唱會。宮野真守新專輯將於11月19日正式發行，更多台北演唱會相關情報請密切注意雅慕斯娛樂社群專頁。

