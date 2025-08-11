晴時多雲

娛樂 最新消息

塞爆SummerStage！阿爆嗨喊「台灣」唱進紐約心臟 時隔6年驚呼：好嚴重吶

〔記者張釔泠／台北報導〕第六屆Taiwanese Waves音樂節上週日（3日）在紐約中央公園 SummerStage 展開。今年活動邀請到鄭宜農、阿爆（阿仍仍）與那屋瓦少女隊、布拉瑞陽舞團，三組來自台灣的表演者登場，引薦當代台灣音樂給紐約的觀眾，吸引 4500 位觀眾到場擠滿 SummerStage。

阿爆率那屋瓦少女隊前進紐約。（物子巡演工作室 Taiwanese Waves 提供）阿爆率那屋瓦少女隊前進紐約。（物子巡演工作室 Taiwanese Waves 提供）

策展人嚴敏表示：「今年我們第一次加入舞蹈元素，也是第一次，策展的內容不是以中文為主。希望大家更認識台灣原住民的音樂以及舞蹈，也能好好欣賞台語的美。」

第六屆Taiwanese Waves落幕。（物子巡演工作室 Taiwanese Waves 提供）第六屆Taiwanese Waves落幕。（物子巡演工作室 Taiwanese Waves 提供）

八月夏季的紐約中央公園大晴天，第六屆 Taiwanese Waves 在傍晚五點展開，阿爆與那屋瓦少女隊率先登場，他們不僅特別引用紐約名曲《Empire State of Mind》，反覆高歌「In New York」，還在《1-10》裡屢屢唱出 Taiwan 的名字。

鄭宜農壓軸獻唱。（物子巡演工作室 Taiwanese Waves 提供）鄭宜農壓軸獻唱。（物子巡演工作室 Taiwanese Waves 提供）

相隔六年再度出演 Taiwanese Waves 的阿爆，這次帶著那屋瓦少女隊上台，透過節奏類型舞曲、R&B、嘻哈帶動全場搖擺、跨越語言藩籬，展現排灣語、阿美語、布農語等創作與古謠之美。阿爆在 talking 時流利切換英文、台語、華語說到：「沒想到六年後還可以來這裡，原住民在紐約『好嚴重』吶！」、「聽不懂也沒關係，因為節奏不需要翻譯，如果不會唱就尖叫！」

阿爆翻唱跨語種金曲。（物子巡演工作室 Taiwanese Waves 提供）阿爆翻唱跨語種金曲。（物子巡演工作室 Taiwanese Waves 提供）

阿爆與那屋瓦少女隊陸續翻唱各種經典作品，呈現台灣多元的音樂養分，包括：山地情歌《白米酒》、江蕙的《家後》、陶喆的《普通朋友》、梅艷芳的《親密愛人》甚至小賈斯汀的《Baby》。曲畢她們又變作歌隊，換上布拉瑞陽舞團登場唱跳《#是否》舞作曲目，把原音風格的《拒絕再玩》、《Bad Boy》、《愛情你比我想的閣較偉大》搬上紐約舞台，甚至在《燃燒吧火鳥》大跳 breaking，驚艷全場。

鄭宜農飆唱新式台語歌。（物子巡演工作室 Taiwanese Waves 提供）鄭宜農飆唱新式台語歌。（物子巡演工作室 Taiwanese Waves 提供）

最後「金曲歌后」鄭宜農登場，以三人編制版的新作《圓缺》預先歡迎紐約的大家在此相聚。在演唱《人如何學會語言》前，鄭宜農特別以英文介紹這首歌，不僅受到作家吳明益的小說啟發，自己也把對「語言」的思考與感情都放進歌裡。隨後她也表演《牽我》、《金黃色的》，以及這次特別和那屋瓦少女隊重新編曲，融入排灣語吟唱的《寬寬仔來到祢的面前》、結合布農族獵物豐收之歌的《千千萬萬》，成為本屆 Taiwanese Waves 最動人且難忘的時刻。

