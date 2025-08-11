八點檔男神「抽鑰匙」聯誼 曝騎偉士牌有這「甜蜜優勢」

〔記者李紹綾／台北報導〕三立八點檔《願望》拍攝進入尾聲，黃少祺飾演的「周勝強」近期成為劇中英雄，不僅奮力救回宣告不治的好兄弟江宏恩，更在烈日下騎著「小綿羊」飛車衝入險境，英勇營救遭綁架的茵芙，挺身而出的舉動讓他笑稱：「真的很久沒騎摩托車了！」

黃少祺（右）在《願望》與江宏恩（左）有精彩對手戲。（三立提供）

黃少祺笑說，自己已有好一陣子沒碰摩托車，因此這次拍攝前，對騎車的感覺還有些陌生與生疏。不過一談到摩托車，他的眼神立刻閃爍著回憶的光彩，因為人生第一台代步工具，就是一輛承載青春記憶的偉士牌。

請繼續往下閱讀...

黃少祺在《願望》騎著「小綿羊」飛車衝入險境。（三立提供）

他回憶，當年就讀淡水工商管理專科學校時，從家裡搭公車到校需耗時一個多小時，加上天生容易暈車，長途通勤對他來說是一種折磨。為了改善生活品質，他下定決心存錢買車，最後挑中一輛經典偉士牌。不僅如此，他還特地將整台車烤漆成純白色，連椅墊都換成白色款式，只為了讓愛車更具個人風格，他得意笑說：「那時候騎偉士牌真的帥到不行！」

黃少祺（右）在《願望》騎著「小綿羊」飛車衝入險境。（三立提供）

有了摩托車後，他的生活圈瞬間擴大，甚至參加了當時年輕人間非常流行的「抽鑰匙」聯誼活動。黃少祺形容，那是一種浪漫又刺激的交友方式，每場活動大約有三十多台摩托車集結，先將所有車鑰匙放進盒子，女生抽中哪一把，就由該男生負責載她一整天，過程充滿驚喜與期待。騎偉士牌還有另一個「甜蜜優勢」，由於車身設計沒有額外扶手，後座女生只能自然地環抱著前座的男生乘坐，「我騎偉士牌參加過兩次聯誼，其中一次還跟同一位女生一起環島四天，那感覺很特別」。

黃少祺（左）在《願望》英勇營救遭綁架的茵芙。（三立提供）

雖然聽起來浪漫，黃少祺卻打趣補充，聯誼場合的「人氣女生」幾乎都會被活動主辦人率先抽走，自己往往成了陪伴其他女生成行的「暖心好隊友」。他笑說，雖然那幾次沒有擦出戀愛火花，但在那個單純、沒有手機與社群媒體干擾的年代，能夠自在騎車、沿途看風景、聊聊天，那份青春的自由與真摯，至今仍是生命中最美好的回憶之一。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法