娛樂 最新消息

《蜘蛛人》放送「開拍首日」福利！湯姆霍蘭德坦克車頂上演刺激特技

湯姆霍蘭德拍攝《蜘蛛人：重生日》第一天在坦克車頂拍攝特技鏡頭。（翻攝自YouTube）湯姆霍蘭德拍攝《蜘蛛人：重生日》第一天在坦克車頂拍攝特技鏡頭。（翻攝自YouTube）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕索尼影業和「蜘蛛人」湯姆霍蘭德昨釋出拍攝中新片《蜘蛛人：重生日》的「拍攝第一天」幕後短片，帶領粉絲一窺開拍首日的情景。在這支60秒的影片中，湯姆除了穿上蜘蛛裝拍攝一場站在似乎是高速衝下街道的坦克車頂的戲份，更與現場小粉絲互動，相當親民。

《蜘蛛人：重生日》為湯姆主演的第4部《蜘蛛人》個人電影，他在影片中提到：「今天是第一天，也是我第四次拍《蜘蛛人》的第一天，有趣的是，這次穿上戰衣，感覺有些不同。而且這也是第一次在開拍首日就有粉絲到場，能與他們分享這一刻真的很興奮。」

影片接著切換到湯姆將一位穿著蜘蛛人服裝的小粉絲抱過護欄合照的畫面，他也提到「片場還有一些熟面孔，我會盡力演好，希望能表現到位，沒有壓力啦。」影片後段則呈現他在坦克車頂進行吊鋼絲特技，並在拍攝間隙查看螢幕回放。他嘗試拉開把手，卻因力量過大直接扯斷，完成拍攝後，他對著鏡頭擺出肌肉並喊道：「爽爆了！」

湯姆霍蘭德分享《蜘蛛人：重生日》第一天拍攝的幕後照。（翻攝自IG）湯姆霍蘭德分享《蜘蛛人：重生日》第一天拍攝的幕後照。（翻攝自IG）

《蜘蛛人：重生日》由《尚氣與十環傳奇》導演德斯汀丹尼爾克雷頓執導，象徵著返校日、離家日、無家日之後的全新開始。與以往不同，這次索尼與漫威相當慷慨地釋出《蜘蛛人：重生日》的片段，他們2日才剛分享了新款戰衣的首個預告影片及照片，湯姆也在個人社群曬出開拍首日的照片。

湯姆先前也表示，回歸演出蜘蛛人就像和老朋友相聚，「上一次拍片時因為疫情，我們受到很大限制，整部片幾乎都在攝影棚內完成。這次我們要徹底擁抱老派拍片方式，真正到實景去拍攝，所以才會從格拉斯哥開拍。我們準備在那裡的街頭搭建一個超大場面。」

對於實景拍攝，湯姆也開心表示：「這會讓我想起當初拍《返校日》的感覺。距離上次拍攝已經很久了，這次會像一股清新的空氣。我相信粉絲們看到我們正在打造的這一切，會超級開心。」

除了湯姆，飾演彼得帕克女友「MJ」的辛蒂亞以及飾演「奈德」的雅各布貝塔隆也都回歸，還有《怪奇物語》女星莎蒂辛克加入演員陣容。剛在影集《夜魔俠：重生》現身的「制裁者」強柏恩瑟再度飾演這個鐵血義警法蘭克卡索，據悉，「浩克」馬克魯法洛也回歸演出。《蜘蛛人：重生日》將於2026年7月29日在台上映。

《蜘蛛人：重生日》首日拍攝花絮：

