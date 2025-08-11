晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

泰BL劇《心跳節拍》不拆CP！WilliamEst告白：我們沒結束

William（左）、Est剛在泰國舉辦fancon，受到歡迎。（翻攝自GMMTV IG）William（左）、Est剛在泰國舉辦fancon，受到歡迎。（翻攝自GMMTV IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰星William與Est主演泰國BL劇《心跳節拍》打開知名度，近日於8月9日、10日在泰國連續舉辦兩場專場活動，門票開賣即秒殺，並同步開放線上直播，邀請全球粉絲一同參與盛會。如今兩人將展開海外見面會行程，並宣布將於9月20日下午5點30分在Legacy Taipei舉辦「William Est 1st Fan Meeting In Taipei」，與一路支持他們的Westie（粉絲名）近距離相見歡。

Est（中）曾與王冠閎、楊勇緯曾在運動鮮肉榜單中一起出現。（翻攝自IG）Est（中）曾與王冠閎、楊勇緯曾在運動鮮肉榜單中一起出現。（翻攝自IG）

今年20歲的William於2022年參加GMMTV選秀節目《Project Alpha》，以第一名之姿脫穎而出，並於隔年正式以男團LYKN成員身分出道；而Est則是泰國游泳國手出身，曾在泰國全國青年運動會上奪得8面金牌、1面銀牌。2023年出戰杭州亞運時，因高顏值與「臺灣蝶王」王冠閎、「柔道男神」楊勇緯併列「10大鮮肉榜單」，引發廣大討論。

WilliamEst將來台。（無限娛樂提供）WilliamEst將來台。（無限娛樂提供）

去年William與Est合演BL劇《心跳節拍》，兩人在劇中默契十足，戲外互動更是甜度爆表，迅速擄獲大批粉絲喜愛。William更在今年3月的最終回活動中深情告白：「《心跳節拍》結束了，但WilliamEst還沒結束。」不僅讓一旁的Est當場感動落淚，也打動許多粉絲。《心跳節拍》不僅受到觀眾喜愛，更榮獲Nine Entertain Awards「新星螢幕情侶獎」肯定，在社群平台X（前Twitter）上累積超過單集235萬則討論，話題熱度僅次於《只因我們天生一對》和《男神俱樂部》，成為GMMTV所有BL劇集中單集討論度排名第三的作品。

WilliamEst座位圖。（無限娛樂提供）WilliamEst座位圖。（無限娛樂提供）

WilliamEst福利表。（無限娛樂提供）WilliamEst福利表。（無限娛樂提供）

「William Est 1st Fan Meeting In Taipei」見面會將於9月20日星期六下午5點30分在Legacy Taipei音樂展演空間（華山1914文化創意產業園區）舉行，並為購票粉絲準備了掌心貼掌心一對一HI-TOUCH、專屬紀念合照及專屬紀念海報等三重福利，見面會票價分為NT.7,400／6,200／5,000／3,200元，採全場對號入座，並將於8月16日星期下午2點05分於KKTIX售票系統及全台全家便利商店FamiPort正式開賣，活動相關資訊請洽主辦單位台灣無限娛樂臉書。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中