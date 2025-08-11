泰BL劇《心跳節拍》不拆CP！WilliamEst告白：我們沒結束

William（左）、Est剛在泰國舉辦fancon，受到歡迎。（翻攝自GMMTV IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰星William與Est主演泰國BL劇《心跳節拍》打開知名度，近日於8月9日、10日在泰國連續舉辦兩場專場活動，門票開賣即秒殺，並同步開放線上直播，邀請全球粉絲一同參與盛會。如今兩人將展開海外見面會行程，並宣布將於9月20日下午5點30分在Legacy Taipei舉辦「William Est 1st Fan Meeting In Taipei」，與一路支持他們的Westie（粉絲名）近距離相見歡。

Est（中）曾與王冠閎、楊勇緯曾在運動鮮肉榜單中一起出現。（翻攝自IG）

今年20歲的William於2022年參加GMMTV選秀節目《Project Alpha》，以第一名之姿脫穎而出，並於隔年正式以男團LYKN成員身分出道；而Est則是泰國游泳國手出身，曾在泰國全國青年運動會上奪得8面金牌、1面銀牌。2023年出戰杭州亞運時，因高顏值與「臺灣蝶王」王冠閎、「柔道男神」楊勇緯併列「10大鮮肉榜單」，引發廣大討論。

WilliamEst將來台。（無限娛樂提供）

去年William與Est合演BL劇《心跳節拍》，兩人在劇中默契十足，戲外互動更是甜度爆表，迅速擄獲大批粉絲喜愛。William更在今年3月的最終回活動中深情告白：「《心跳節拍》結束了，但WilliamEst還沒結束。」不僅讓一旁的Est當場感動落淚，也打動許多粉絲。《心跳節拍》不僅受到觀眾喜愛，更榮獲Nine Entertain Awards「新星螢幕情侶獎」肯定，在社群平台X（前Twitter）上累積超過單集235萬則討論，話題熱度僅次於《只因我們天生一對》和《男神俱樂部》，成為GMMTV所有BL劇集中單集討論度排名第三的作品。

WilliamEst座位圖。（無限娛樂提供）

WilliamEst福利表。（無限娛樂提供）

「William Est 1st Fan Meeting In Taipei」見面會將於9月20日星期六下午5點30分在Legacy Taipei音樂展演空間（華山1914文化創意產業園區）舉行，並為購票粉絲準備了掌心貼掌心一對一HI-TOUCH、專屬紀念合照及專屬紀念海報等三重福利，見面會票價分為NT.7,400／6,200／5,000／3,200元，採全場對號入座，並將於8月16日星期下午2點05分於KKTIX售票系統及全台全家便利商店FamiPort正式開賣，活動相關資訊請洽主辦單位台灣無限娛樂臉書。

