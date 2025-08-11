黃國昌表態選新北市長 四叉貓4問大踢館

民眾黨主席黃國昌。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨主席黃國昌10日在黨代表大會拍板維持黨內「2年條款」，亦即他與張啓楷、陳昭姿、麥玉珍、黃珊珊、林國成、林憶君等7位立委將於明年1月底卸任立委職務。

黃國昌今受訪時公開表態劍指2026新北市長選舉，並向國民黨喊話盼能在野共推一個最強候選人。

網紅「四叉貓」劉宇。（資料照）

稍早網紅「四叉貓」劉宇在臉書發文竊笑表示好想問黃國昌：「當選新北市長後會不會拆總統賴清德老家？會不會在土城看守所門口設立小草專區？會不會重啟核一核二核四廠？每年超收稅金會不會普發現金？」

發文最後，四叉貓更打趣說：「不知道黃國昌願不願意回答我的問題。」

黃國昌上午接受名嘴朱凱翔訪問時表示，民眾黨接下來的目標是拿到行政權，第一個著眼的就是2026年縣市長選舉；面對朱凱翔追問，是今天宣布參選新北市長嗎？黃回應，他會讓自己成為一個最好的選擇，並投入這場選舉。

