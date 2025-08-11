舒淇攜《回魂計》闖進釜山影展 認了「心情忐忑」：像跨行業新人

〔記者李紹綾／台北報導〕舒淇、李心潔、賈靜雯主演的Netflix影集《回魂計》入選第30屆釜山國際影展的「On-Screen」單元，該單元旨在透過搶先放映最受期待的戲劇影集，展現當代影視的發展趨勢與價值轉變，不僅是對影集的肯定，也為影集在國際上的曝光拉開序幕。

舒淇（左）、李心潔在《回魂計》因仇恨而結盟，為女兒所遭受的苦難展開復仇。（Netflix提供）

對於《回魂計》入選釜山影展，這次在劇中詮釋因仇很而結盟的兩位母親舒淇、李心潔皆表示相當興奮。舒淇分享：「之前有電影作品來過釜山影展，這次來到釜山還是有點小激動！這是我第一次帶來影集，我也有點小忐忑的，好像一個跨行業的新人啊。《回魂計》是我時隔20年後再次嘗試的影集表演創作，其實在這20年裡，全世界的影視創作無論在故事敘事、呈現平台都在不斷的創新升級，觀眾的接納程度也在變得越來越廣。我也在不斷嘗試一些表演上的創作和角色的變化。非常期待和釜山的觀眾們交流《回魂計》這部影集，很期待我們的交流。」李心潔也開心表示：「太棒了，可以在釜山國際電影節這樣具有指標性的盛會在大銀幕上觀賞《回魂計》，真的非常榮幸，也好期待聽見大家的回饋！」

李心潔得知《回魂計》入選釜山影展「On Screen」單元，興奮直呼榮幸。（Netflix提供）

《回魂計》以一起詐騙綁架案為背景，探討兩位母親如何將遭判死刑身亡的詐騙首腦復活，踏上仇恨與救贖的暗黑人性考驗。該劇在2006年即入圍過釜山影展創投單元，這項榮譽對《回魂計》來說是一個小小的起點，給了主創團隊信心。在當時無法製作如此規模的作品，歷經時間淬鍊與結合符合時代的社會議題，終於在十多年後，集聚多位優秀的演員，精雕細琢出一部製作水準與架構都更加精良的影集，再度站上釜山舞台，別具意義。

導演陳正道感性表示：「釜山電影節對我作為導演的職業生涯意義重大，時隔19年再次回來這裡，格外激動。」導演許肇任覺得：「釜山對我來說是個有感情的地方，能在這裡被全世界看到，是有別具特殊意義的另一個開始。」兩位皆希望《回魂計》能讓全球觀眾沉浸其中，感受到影集欲傳遞的深層訊息與情感衝擊。

舒淇首度以影集作品前進釜山，心情十分忐忑。（Netflix提供）

《回魂計》以一場發生在虛構城市「班佧」的詐騙綁架案事件為背景，講述兩位母親汪慧君（舒淇 飾）和趙靜（李心潔 飾）因仇恨而結盟，為女兒所遭受的苦難展開復仇，卻發現救贖遙不可及的懸疑故事。在充斥著欺騙與操控的危險世界裡，她們不僅要面對各自內心的陰影，還必須做出撕裂人心的抉擇。為了替摯愛的女兒報仇，在一名神女的協助下，她們將兇手張士凱（傅孟柏 飾）復活、施以酷刑，甚至勒索兇手的母親索取贖金。然而，無論對兇手施加多少痛苦，憤怒始終無法平息。一位復仇的母親，究竟能為女兒走到多遠？而當關於事件真相的黑暗秘密逐漸浮現，她們的友誼也被推向極限，迫使她們正視並挑戰自己道德的界線。《回魂計》10月9日於Netflix上線播出。

