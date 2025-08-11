晴時多雲

娛樂

首爾大學女神金泰希首攻好萊塢 《蝴蝶》流利外語征服外媒

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女神金泰希首度進軍好萊塢，拍攝Prime Video諜報原創劇《蝴蝶》（Butterfly），她日前在紐約出席全球首映，流利英語成為全場焦點。

金泰希日前以新作《蝴蝶》登上外媒舞台。（翻攝自X）金泰希日前以新作《蝴蝶》登上外媒舞台。（翻攝自X）

《蝴蝶》改編自同名漫畫小說，是部驚悚影集，講述前美國情報員大衛與追殺他的現役特工Rebecca的追逐故事，除了在平台上架，也將在韓國播出；除了金泰希，包括朴海秀、成東日等韓國演員也有參演；據悉，金泰希演出故事關鍵的核心人物，角色充滿神秘感。

金泰希在美國接受外媒採訪，有媒體問到「為什麼大家應該看《蝴蝶》？」金泰希以流利的英語自信回應：「劇中融合逼真的動作場面與感人的故事，將為觀眾帶來興趣與樂趣。」韓媒大讚她不加思考的英語實力，果真是首爾大學畢業的高學歷美女。

金泰希畢業於首爾大學服裝設計系，出道初期以人美、學歷佳廣受矚目，韓媒看好這位首爾大學出身的知性美女，因好萊塢新作再度引發話題。《蝴蝶》於8月13日在Prime Video首播，20日起在韓國tvN頻道播出。

