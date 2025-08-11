晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

歌手開唱不速之客有夠多 天后花容失色歌王吞「蛋白質」

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌手現場演出總會出現很多難以預料的狀況，近期張棋惠開唱，現場突然出現飛天蟑螂，掃把、雨傘紛紛出動打蟑螂，另外金曲歌后田馥甄、鐵肺歌后鄧紫棋，以及唱過許多經典K歌的張信哲都在演出中遇過「不速之客」，蟲蟲危機考驗歌手臨場反應。

田馥甄戶外開唱，甲蟲突然飛上她的裙子。（何樂提供）田馥甄戶外開唱，甲蟲突然飛上她的裙子。（何樂提供）

田馥甄前陣子去南投埔里舉行「田調」野地小巡演，邊唱邊感覺裙子上怪怪的，驚呼：「蟲耶！天啊，怎麼辦，牠要一直在我裙子裡面嗎？誰要幫我拿掉？」最後工作人員上台把蟲拿走野放，還好喜愛大自然的田馥甄不怕蟲，笑說：「牠是我身上最美的飾品，也是我演唱會的特別嘉賓。」

鄧紫棋演唱會上有蟲子飛上衣服，讓她驚聲尖叫。（翻攝自微博）鄧紫棋演唱會上有蟲子飛上衣服，讓她驚聲尖叫。（翻攝自微博）

鄧紫棋之前演唱會時，表演到一半身上突然出現一隻蟲，從腰部一路往上爬，台下歌迷高喊「有蟲子」，等她意識到時，蟲蟲已經從她腰部爬到胸上，她嚇得花容失色，又想趕走蟲子，又要繼續表演，歌迷為她緊張，提醒那隻蟲子還在，嚇得鄧紫棋驚聲尖叫：「還在？怎麼還在？」還大力甩頭紗說：「快點走啊！」

張信哲《愛如潮水》等歌曲是歌迷喜愛的K歌，某次他在演唱會上唱到《回來》時，天外飛來一隻蚊子，直接飛進他嘴裡；還有一次他演唱《愛不留》時，也吃進一隻飛蟲，開玩笑說：「我真的笑納了，謝謝讓我補充蛋白質，難怪我體力好！」

張棋惠開唱現場突然出現飛天蟑螂，嚇得花容失色。（翻攝自Threads）張棋惠開唱現場突然出現飛天蟑螂，嚇得花容失色。（翻攝自Threads）

另外近日張棋惠演出中遇到蟑螂入侵的影片，已在社群超過238萬人瀏覽，當時她演唱張學友《她來聽我的演唱會》，不料造訪的卻是超大會飛蟑螂，她嚇得目瞪口呆，拿出電蚊拍想打蟑螂，恐怖畫面讓全場跟著她一起緊張，有趣的是，在那之前她剛好討論到，自己的體型比蟑螂大這麼多倍，為什麼會怕蟑螂，被歌迷虧她有招蟑螂體質。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中