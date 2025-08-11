歌手開唱不速之客有夠多 天后花容失色歌王吞「蛋白質」

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌手現場演出總會出現很多難以預料的狀況，近期張棋惠開唱，現場突然出現飛天蟑螂，掃把、雨傘紛紛出動打蟑螂，另外金曲歌后田馥甄、鐵肺歌后鄧紫棋，以及唱過許多經典K歌的張信哲都在演出中遇過「不速之客」，蟲蟲危機考驗歌手臨場反應。

田馥甄戶外開唱，甲蟲突然飛上她的裙子。（何樂提供）

田馥甄前陣子去南投埔里舉行「田調」野地小巡演，邊唱邊感覺裙子上怪怪的，驚呼：「蟲耶！天啊，怎麼辦，牠要一直在我裙子裡面嗎？誰要幫我拿掉？」最後工作人員上台把蟲拿走野放，還好喜愛大自然的田馥甄不怕蟲，笑說：「牠是我身上最美的飾品，也是我演唱會的特別嘉賓。」

鄧紫棋演唱會上有蟲子飛上衣服，讓她驚聲尖叫。（翻攝自微博）

鄧紫棋之前演唱會時，表演到一半身上突然出現一隻蟲，從腰部一路往上爬，台下歌迷高喊「有蟲子」，等她意識到時，蟲蟲已經從她腰部爬到胸上，她嚇得花容失色，又想趕走蟲子，又要繼續表演，歌迷為她緊張，提醒那隻蟲子還在，嚇得鄧紫棋驚聲尖叫：「還在？怎麼還在？」還大力甩頭紗說：「快點走啊！」

張信哲《愛如潮水》等歌曲是歌迷喜愛的K歌，某次他在演唱會上唱到《回來》時，天外飛來一隻蚊子，直接飛進他嘴裡；還有一次他演唱《愛不留》時，也吃進一隻飛蟲，開玩笑說：「我真的笑納了，謝謝讓我補充蛋白質，難怪我體力好！」

張棋惠開唱現場突然出現飛天蟑螂，嚇得花容失色。（翻攝自Threads）

另外近日張棋惠演出中遇到蟑螂入侵的影片，已在社群超過238萬人瀏覽，當時她演唱張學友《她來聽我的演唱會》，不料造訪的卻是超大會飛蟑螂，她嚇得目瞪口呆，拿出電蚊拍想打蟑螂，恐怖畫面讓全場跟著她一起緊張，有趣的是，在那之前她剛好討論到，自己的體型比蟑螂大這麼多倍，為什麼會怕蟑螂，被歌迷虧她有招蟑螂體質。

