娛樂 最新消息

李珉廷自豪超會看人 網酸：但妳老公外遇耶

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女藝人李珉廷，是韓國影帝李秉憲的妻子，日前與安宰賢、金正賢、金載源等藝人錄製綜藝節目，過程中她告訴安宰賢要是交女朋友了，一定要帶去給她看，因為她真的很會看人，不料引發網友群嘲「妳老公可是外遇過耶」

李炳憲過去曾在老婆李珉廷孕期內出軌，最後獲得原諒。（翻攝自韓網、IG）李炳憲過去曾在老婆李珉廷孕期內出軌，最後獲得原諒。（翻攝自韓網、IG）

過去李炳憲曾爆婚內出軌，且是在李珉廷懷孕期間發生。根據韓媒《kpopn.com》報導，近日李珉廷在節目上，大方放閃李炳憲，說他們在交往時，「歐巴會為了見我半小時，特地開3小時的車來我拍戲的地方」，並且要安宰賢要是交女朋友了，一定要帶去給她看，因為她真的很會看人，此番言論引起熱議遭到網友狂酸。

南韓影帝李炳憲與小12歲女星李珉廷在2013年結婚，育有一兒一女。雖然在李珉廷懷第一胎時，李秉憲爆出偷吃女模使他形象大傷，不過最終獲得李珉廷原諒，但李珉廷在節目上說大話，被網友狠虧「李炳憲劈腿的事全國人民都知道，還說自己會看人？」、「你說這句話很霸氣，但沒有說服力！」、「事實證明，你的很會看人不值得信任」還說她有選擇性失憶，反而是全國人民都有陰影。

