袁富華起乩鐵棍刺穿臉頰！廖子妤竟不是香港人：想返鄉拍戲

〔記者廖俐惠／台北報導〕金馬得主張吉安的執導新作《搖籃凡世》昨天（10日）在馬來西亞首映，吸引700名觀眾朝聖，廖子妤、許恩怡及導演張吉安皆出席首映，廖子妤雖然來自大馬，不過事業重心都放在香港，此次看完劇本之後，毅然決然返鄉接演，她認為意義重大，「以另個角度重新認識自己，以及成長的地方。」

張吉安透露，拍攝靈感源於9年前他還任職廣播主持一職時，發現「保嬰艙」在大馬彷彿「隱形的存在」，雖然以此為主題錄製節目，卻因為題材太過敏感而禁播，讓張吉安耿耿於懷。直到4年前，張吉安才重啟議題拍攝，成功讓電影問世，為邊緣女性發聲。相較於《五月雪》，張吉安表示，雖然這次刪減比例變少，不過片中關於棄嬰、宗教的片段還是有刪除。他分享，電影裡面有一個手遮住裸體的畫面，那隻手就是他本人的手，「這是我想跟（大馬）電檢局說，我不要你剪，我自己來遮。」



廖子妤（左起）、導演張吉安、許恩怡一起出席《搖籃凡世》首映，大聊拍攝秘辛。（海鵬提供）

張吉安表示，他曾經透過報導得知，廖子妤很希望能夠回馬來西亞拍戲，張吉安覺得這麼好的演員留在香港、不拍大馬電影很可惜，因此對她提出邀請，很開心廖子妤願意接演。廖子妤在香港發展13年、參演過30多部港片，此次返鄉接演《搖籃凡世》，廖子妤表示：「我一直很想用馬來西亞人身分去演一個馬來西亞人，去展現我們的文化，加上我在香港已經十幾年，累積了一些知名度，希望把馬來西亞文化帶去香港，介紹我是哪裡來的。」

《搖籃凡世》劇情聚焦穆斯林國度的棄嬰議題，廖子妤飾演一所「保嬰艙」的社工麗心，許恩怡則飾演徘徊墮胎邊緣的少女小曼，兩人在片中有不少精彩對手戲，她們雖然曾都有演過港片《焚城》，但沒有直接對到戲，此次正式合作，廖子妤稱還以為許恩怡如螢幕上憂鬱、深沉，但其實本人非常陽光，思想又正面，像個太陽一樣；許恩怡則稱自己很容易緊張，所幸有廖子妤互相扶持。

袁富華在《搖籃凡世》中的起乩戲相當有看頭。（海鵬提供）

電影邀請蔡寶珠、原騰、陳美玲等大馬重量級演員，還有曾經演過《周處除三害》的港星袁富華參演，袁富華在片中首度嘗試飾演神壇巫師，一場神明附身的起乩戲，袁富華持鐵棍法器刺穿臉頰，逼真程度讓人瞠目結舌，他盛讚電影「將社會議題帶入人性層面」。電影將於9月19日在台上映。

